Лагерь "Орленок" в Климовичском районе планирует принять первую группу российских школьников

28 мая, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Детский оздоровительный лагерь "Орленок" в Климовичском районе (Могилевская область) планирует в текущем году принять на оздоровление первую группу российских школьников. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила директор Климовичского центра дополнительного образования детей и молодежи Регина Алексеенко.

Российских детей здесь ждут в июле-августе во время четвертой смены. Это будут школьники из соседнего Шумячского района. "Сейчас ведется набор первой группы, прорабатываются вопросы финансирования и оплаты путевок", - пояснила директор центра.

В центре надеются завязать долгосрочное сотрудничество с соседями и уверены, что российским детям будет комфортно отдыхать в этом живописном месте рядом с лесным массивом на берегу реки Остер. С момента передачи на баланс центра в 2016 году в лагере благодаря бюджетной поддержке, шефам и иностранной гуманитарной помощи успели много сделать по ремонту корпусов, благоустройству и озеленению прилегающей территории. К примеру, в текущем году при поддержке американской благотворительной организации АBRO приступили к замене водопроводных и канализационных сетей с установкой нового сантехнического оборудования.

Ранее за счет немецкой гуманитарной помощи в спальных корпусах лагеря были заменены окна, частично мебель, а в прошлом году приобретен спортивный инвентарь: игровые и теннисные столы, вспомогательный игровой материал. "В том числе с привлечением донорских и спонсорских средств в нашем лагере из года в год улучшаются условия для оздоровления детей, - заметила Регина Алексеенко - Это оценили жители Климовичского и близлежащих районов, а также наши российские соседи, которые готовы отправлять к нам детей на оздоровление. К нам не так просто попасть, ведь мы единственный оздоровительный детский лагерь во всем юго-восточном регионе области".

Подготовка лагеря к сезону вышла на финишную прямую. В спальных и бытовых корпусах проведен текущий ремонт с художественным оформлением, наведен порядок. Благоустроена прилегающая территория: разбито множество клумб и цветников, установлены малые архитектурные формы. Имеется уличный игровой городок, беседки, площадки для волейбола и футбола, своя баня, а также уютный пляж на берегу реки Остер. "Нам осталось только навести лоск в лагере, и в начале июня мы планируем уже принять первых посетителей. За четыре смены летнего сезона у нас смогут оздоровиться около 300 школьников. Лагерь рассчитан на прием 75 детей и 25 человек обслуживающего персонала одновременно", - рассказала Регина Алексеенко.-0-