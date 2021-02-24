Лагерный сбор артиллеристов проходит на Осиповичском полигоне

Расчет реактивной установки залпового огня "БелГрад". Фото из архива
24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Осиповичском полигоне проходит лагерный сбор с артиллерийскими подразделениями Западного оперативного командования, сообщили БЕЛТА в Министерстве обороны.
В нем участвуют артиллеристы 111-й гвардейской артиллерийской бригады, 11-й и 6-й отдельных гвардейских механизированных бригад.
"Сегодня боевыми стрельбами завершилось слаживание реактивных артиллерийских батарей. Прошли занятия по управлению ракетными ударами и управлению огнем артиллерии, - рассказали в Минобороны. - Боевые расчеты выполняли учебно-боевые задачи на РСЗО "Ураган" и БМ-21 "Град".-0-