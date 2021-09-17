Лакомства из клюквы и наблюдение за журавлями - Миоры приглашают на экопраздник

17 сентября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Миорах 25 сентября в десятый раз пройдет экологический праздник "Жураўлі і журавіны Міёрскага краю", сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы мероприятия.

Гости приедут на праздник со всей Беларуси, чтобы попробовать и приобрести клюквенные вкусности и понаблюдать за серыми журавлями. Это основные фишки праздника: по запасам ягоды местное болото Ельня занимает первое место в Беларуси, а журавлей на Миорщине во время осенней миграции останавливается более 35 тыс. - они отдыхают на болотах и окрестных полях.

"С каждым годом экопраздник "Жураўлі і журавіны Міёрскага краю" становится все более популярным среди местных жителей и приезжих гостей. В этом году наш праздник оценили на самом высоком уровне, благодаря чему он приобрел статус областного", - отметил начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Миорского райисполкома Александр Тронькин.

В программе форума также работа сельских подворий, роспись пряников с изображениями клюквы и журавля, бесплатное посещение экологического визит-центра заказника "Ельня", продажа традиционных белорусских продуктов и многое другое.

Менеджер проекта "Вместе для сообщества и природы: Миорский район" Олег Сивограков напомнил, что девиз региона - удивление рядом. "В Миорский район стоит приехать не на один день, а хотя бы на выходные, чтобы отдохнуть в агротуристической усадьбе, побыть наедине с прекрасной природой и увидеть, как можно больше достопримечательностей. Это и водопад на реке Вята, и экотропа "Озеравки-Ельня", и древний, а сейчас самый маленький город Беларуси - Дисна, и многое другое, чего даже не ожидаешь", - добавил он.

Экологический праздник станет частью международного проекта "Вместе для сообщества и природы: упрочение процесса развития в Миорском районе через партнерство местной власти и гражданского общества". Инициатива финансируется Европейским союзом. Ее реализуют Миорский райисполком, общественная организация "Ахова птушак Бацькаўшчыны" и Латвийский сельский форум.-0-