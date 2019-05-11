Ландшафты от Азии до Америки: как будет выглядеть альпинарий Ботанического сада

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Альпинарий в Центральном ботаническом саду НАН Беларуси будет создан в 2020-2021 годах. Виртуальный проект нового объекта презентовал сегодня журналистам директор сада Владимир Титок, передает корреспондент БЕЛТА.

"Разработан дизайн-проект, проектно-сметная документация готова, разрешение на производство работ есть, - сказал Владимир Титок. - Эта система участков горных флор будет включать шесть локальных каменистых композиций и несколько типов ландшафтов, характерных для разных территорий и стран". Возведение объекта займет не менее 14 месяцев, к работам планируется приступить ближе к концу этого года.

Как разъяснила ландшафтный архитектор Галина Валицкая, центром композиции будет искусственный водоем, вокруг которого разместятся холмами (максимальной высотой 4,5 м) шесть ботанико-географических зон с растениями Крыма и Кавказа, альпийскими, Средней Азии, также горными ландшафтами США и Канады. В целом масштабы будущего альпинария предполагают около 200 видов растений, помимо водоема еще и водный каскад, места отдыха и несколько видовых площадок, прогулочную дорожку.

В генеральной схеме развития до 2025 года предполагается строительство большой оранжереи с торгово-выставочным павильоном. Уже создается экспозиция "Сад камней", эколого-мифологическая тропа "Легенды белорусской флоры", появится и "Сад теневыносливых растений", "Домик для пчелки".

Центральный ботанический сад создан в 1932 году, в 1999-м получил статус научного объекта, составляющего национальное достояние. Сад объявлен памятником природы республиканского значения и историко-культурной ценностью. За последние 20 лет он получил большое развитие, появились или реконструированы 8 основных объектов: экспозиционная оранжерея, лимонарий, теплица и др. Постоянно проводится благоустройство, появляются ландшафтные и архитектурные композиции. На территории 92 га постоянно поддерживаются примерно 40 коллекций, экспозиционный фонд которых за прошлый год вырос на 6%. Всего представлен 5 501 вид, в том числе есть редкие и исчезающие виды. Большое внимание уделяется выведению сортов декоративных растений и развитию на их основе зеленого строительства в городах.

Научно-исследовательская, образовательная, просветительская работа идет параллельно с повышением привлекательности сада для посетителей. Разработан новый концептуальный подход обустройства экологических троп с использованием ГИС-технологий - созданы приложения информационно-навигационного обеспечения, с помощью которых можно виртуально прогуляться по отдельным маршрутам сада. Наплыва гостей в учреждении ожидают в майские дни: по территории сада пройдет часть маршрута эстафеты огня "Пламя мира", уже 14 мая стартует неделя сирени с акцией "Сиреневый аромат в Ботаническом саду", вслед за которой начнется неделя рододендронов. Еще один праздник в рамках недели белорусской флоры планируется провести 25-26 мая, его программа включает множество интерактива, знакомство с редкими и исчезающими видами растений, а также возможность приобрести их образцы в магазине сада.-0-