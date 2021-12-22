Лансье и галоп: кадетский новогодний бал пройдет в Слуцке 24 декабря

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Одиннадцатый новогодний кадетский бал пройдет в Слуцке 24 декабря. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала заместитель директора по учебной работе ГУО "Минское областное кадетское училище" Татьяна Блецко.

"В одиннадцатый раз по доброй праздничной традиции 24 декабря кадеты продемонстрируют искусство танца. В празднике примут участие практически все воспитанники училища. Это более 200 парней и девушек, из которых 48 человек впервые станцуют на балу. Каждый из курсов репетирует свое выступление", - рассказала Татьяна Блецко.

Откроет бальный вечер торжественный полонез, после чего пары также закружатся в вальсе и польке. В этом году воспитанники областного кадетского училища также представят и новые танцы - лансье и галоп. На данный момент парни и девушки ежедневно оттачивают движения с хореографом, готовясь к событию. Во время бала участники традиционно предстанут перед гостями в парадной кадетской форме и в длинных бальных платьях.

Завершится бал веселым хороводом с Дедом Морозом и Снегурочкой. На мероприятии также организуют традиционные для данного события игры и забавы. Планируется, что событие посетят почетные гости - представители организаций и государственных структур Минской области. Каждый кадет получит приятный подарок.-0-