Латушкин: постепенно уходим от ямочного ремонта Минских автодорог

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель генерального директора ГПО "Горремавтодор Мингорисполкома" Владимир Латушкин рассказал сегодня в пресс-центре БЕЛТА о ремонте автомобильных дорог в Минске.

"Сейчас большое внимание уделяем именно полной замене покрытия, уходим от ямочного ремонта. Должный эффект от этого есть. Мы продлеваем срок службы улиц, меняем покрытие на более усовершенствованное, - сказал Владимир Латушкин. - К ямочному ремонту возвращаемся весной и летом. Если меняем асфальто-бетонное покрытие целиком, то стараемся сразу делать на полную ширину проезжей части, исключаем продольные стыки. Это также продлевает срок его службы ".

По словам директора "Горремавтодора", в этом году было запланировано отремонтировать порядка 110 объектов улично-дорожной сети, уже 90 полностью закончены, на остальных ведутся работы. "Планируем их завершить в конце октября - начале ноября. В 2021 году хотелось бы не меньше. Все зависит осмотров. Как показывает практика, количество объектов должно быть примерно таким же ", - отметил он.-0-

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