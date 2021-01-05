Лауреат спецпремии Президента: важно не только сохранить наши знания, но и сделать их доступными

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Вторник, 5 января 2021
Минск Сплошная облачность +1°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
15:45 За сутки в Беларуси зарегистрированы 1273 пациента с COVID-19, выписаны 949 Общество
15:28 Президент Армении Армен Саркисян заразился коронавирусом В мире
15:25 В Польше разразился скандал: известные люди привились от COVID-19 без очереди В мире
15:25 ФОТОФАКТ: Этап Кубка Восточной Европы по лыжным гонкам проходит в Раубичах Спорт
15:13 Соцработник о помощи пенсионерам на изоляции: первым делом стараюсь поднять им настроение Регионы
14:57 Лесхозы Беларуси подарили детям более 730 новогодних деревьев Общество
14:55 Экипаж "МАЗ-СПОРТавто" Сергея Вязовича выиграл третий этап "Дакара" Спорт
14:51 ФОТОФАКТ: В Иране начался сбор урожая цитрусовых Калейдоскоп
14:47 Грузовик сбил пенсионерку в Барановичах Происшествия
14:44 Лауреат спецпремии Президента: важно не только сохранить наши знания, но и сделать их доступными Регионы
14:43 В график работы станции диагностики ГАИ ГУВД Мингорисполкома внесены изменения Регионы
14:39 Более 380 работников системы труда и соцзащиты отмечены наградами в 2020 году Общество
14:35 ФОТОФАКТ: С начала года ГАИ усиливает рейдовую работу Общество
14:34 Белорусы стали чаще покупать новогодние деревья в кадках Общество
14:25 Дом-стену бывшего столичного долгостроя "Тамбаза" сдадут в 2022 году Регионы
14:22 КГК проведет горячую линию по вопросу несвоевременной выплаты зарплаты Общество
14:21 В Солигорске открыли теннисный манеж с тремя кортами Регионы
14:19 Воронюк: на каждом участнике ВНС лежит огромная ответственность перед будущими поколениями Общество
14:17 В Эстонии уровень зарегистрированной безработицы вырос до 8,4% В мире
14:16 Большой театр Беларуси покажет два балета в честь заслуженной артистки Татьяны Шеметовец Афиша
14:11 "Белтехосмотр" за 4 января выдал на треть больше разрешений на допуск к участию в дорожном движении Общество
14:01 "Белая Русь" выдвинула около 250 делегатов на Всебелорусское народное собрание Общество
13:57 Гомельская областная организация БОКК подготовила для детей более 3 тыс. подарков Регионы
13:47 В Минской области органы занятости трудоустроили более 17 тыс. человек в 2020 году Регионы
13:41 Вашингтон привлек Национальную гвардию для защиты города во время протестов В мире
13:40 Лукашенко: если у нас не будет гармонии с природой, мы будем нездоровы, и дети будут нищими Президент
13:37 Мировые производители вакцин идут по пути российских разработчиков "Спутника V" - Гинцбург В мире
13:26 Житель Гродно похитил свыше 960 кг металлолома Происшествия
13:21 Доллар и евро на торгах 5 января подорожали, российский рубль подешевел Экономика
13:20 Ученые БГУ победили в конкурсе на лучшую докторскую и кандидатскую диссертации ВАК Общество
Все новости
Все новости
Регионы
05 января 2021, 14:44

Лауреат спецпремии Президента: важно не только сохранить наши знания, но и сделать их доступными

5 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Важно не только сохранить наши знания, но и сделать их доступными для широкого круга людей. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделился лауреат специальной премии Президента деятелям культуры и искусства, ведущий библиотекарь отдела маркетинга и библиотековедческой работы Могилевской областной библиотеки имени В.И.Ленина Иван Малинин.

"Важно не только сохранить наши культурные и исторические знания, но и сделать их доступными для большого количества людей. Именно такими мыслями мы руководствовались, когда разрабатывали и запускали наши проекты, - рассказал Иван Малинин. - Совместно с главным библиотекарем нашего отдела Юлией Костюк мы реализовали 4 разных проекта, которые направлены на воспитание любви к малой родине, сохранение и систематизацию воспоминаний реальных свидетелей и участников Великой Отечественной войны, развитие туристической привлекательности Могилевской области и страны в целом. И, конечно, мы понимали, что все эти проекты должны жить не только в нашей библиотеке или области. Потому основной платформой выбрали интернет. Все наши ресурсы доступны из любой точки мира. Мы провели большую, местами сложную, но очень интересную работу".

Один из проектов, который создал авторский коллектив могилевчан, - база данных "Малая родина. Деревеньки с большой историей".

"Здесь рассказаны истории отдаленных населенных пунктов нашего региона. В каждом из них есть свои достопримечательности - это могут быть как архитектурные сооружения, так и малоизвестные памятники природы. О многих местах нет никаких сведений в интернете. И благодаря проекту не только туристы смогут открыть для себя что-то новое, но и жители нашего региона. Для удобства и практического применения к каждой такой деревеньке приложены Google-карты, которые помогут добраться до удивительных мест Могилевской области", - рассказал Иван Малинин.

Еще один проект, который успешно работает и пользуется популярностью, - "Живая память поколений". Здесь собраны истории, воспоминания, документы, фотографии и письма с фронта более тысячи ветеранов, участников боевых действий в тылу, детей войны, узников концлагерей. "Этот проект вырос из конкурса, который проводила областная библиотека. Наши коллеги собрали огромное количество информации, и мы решили, что она не должна пропасть. Создали базу данных, дополнили ее сочинениями детей, - рассказал Иван Малинин. - И за то время, сколько работает этот ресурс, мы увидели, что он очень популярен у людей. Были даже случаи, когда нам звонили и благодарили за работу, потому что информация, которую мы опубликовали, помогла людям узнать историю своих родных. Такая обратная связь говорит о том, что мы сделали важное дело. И будем дальше его развивать".

Среди проектов, которые успешно реализовал авторский коллектив, - виртуальный музей, посвященный народному поэту Аркадию Кулешову.

"Он был создан к 105-летию знаменитого поэта. Музей состоит из 7 больших разделов, в которых собраны воспоминания, тексты выступлений поэта, интервью, письма, фото и видеоматериалы. Такой информационный ресурс - единственный в Беларуси. Он объединил в себе весь творческий путь поэта. Это, кроме прочего, хороший помощник для школьников, студентов и преподавателей. Там есть много материалов, которые до этого никогда не публиковались на просторах интернета", - отметил один из авторов проекта.

"Кроме этого, мы создали настоящее виртуальное путешествие по столицам Дня белорусской письменности. Здесь собраны все города, которые принимали праздник. Рассказали их историю, показали достопримечательности. И в будущем этот ресурс будет пополняться информацией", - отметил Иван Малинин.

"Для библиотекарей такая высокая награда, которой мы удостоены, - серьезная оценка работы. Это говорит о том, что наши проекты переросли локальный уровень и получили национальное значение. Конечно, над проектами трудились вдвоем, но без поддержки коллектива и администрации нашей библиотеки ничего не получилось бы. Ведь работа библиотекаря - это не просто книги выдавать. Это еще и творчество, которое должно просвещать и воспитывать".-0-

Фото Олега Фойницкого

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
мнения Могилев
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Регионы
Фото из архива Соцработник о помощи пенсионерам на изоляции: первым делом стараюсь поднять им настроение
Фото из архива В график работы станции диагностики ГАИ ГУВД Мингорисполкома внесены изменения
Фото из архива Дом-стену бывшего столичного долгостроя "Тамбаза" сдадут в 2022 году
Фото из Telegram-канала "Беларуськалий официальный канал" В Солигорске открыли теннисный манеж с тремя кортами
Фото из архива Гомельская областная организация БОКК подготовила для детей более 3 тыс. подарков
Фото из архива В Минской области органы занятости трудоустроили более 17 тыс. человек в 2020 году
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко про "Горизонт": не жалею, что сохранил это производство
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1273 пациента с COVID-19, выписаны 949
Правительство утвердило меры по подготовке к полевым работам и уборке урожая в 2021 году
РЕПОРТАЖ: Как тренер Валерий Лекторов зажигает звезды биатлона в Сенненском районе
Топ-новости
Лукашенко: я хочу, чтобы в стране было тихо и спокойно
В Беларуси утвержден перечень международных соревнований на 2021 год
Более 380 работников системы труда и соцзащиты отмечены наградами в 2020 году
Всебелорусское народное собрание - возможность донести до власти пожелания жителей глубинки - мнение
"Белтехосмотр" за 4 января выдал на треть больше разрешений на допуск к участию в дорожном движении
ФОТОФАКТ: С начала года ГАИ усиливает рейдовую работу
КГК проведет горячую линию по вопросу несвоевременной выплаты зарплаты
Боровик: мы должны адаптироваться к современному этапу мирового развития и сохранить страну
Производство продуктов питания в Беларуси в январе-октябре выросло на 3,6%
В Беларуси определен порядок информационного взаимодействия госорганов в нормотворческом процессе
Температура воздуха в Беларуси в декабре превысила норму на 2,5 градуса
На двух участках дорог Минского района 5 и 6 января ограничат движение транспорта
БРСМ избрал представителей для участия в VI Всебелорусском народном собрании
Доллар и евро на торгах 5 января подорожали, российский рубль подешевел
Совмин разрешил ГКСЭ использовать проблесковые маячки
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
курсы курсы
погода погода
Темы Все темы
Всебелорусское народное собрание Обращения граждан - обратная связь Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Благотворительная акция "Наши дети" Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.