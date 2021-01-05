Лауреат спецпремии Президента: важно не только сохранить наши знания, но и сделать их доступными

5 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Важно не только сохранить наши знания, но и сделать их доступными для широкого круга людей. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделился лауреат специальной премии Президента деятелям культуры и искусства, ведущий библиотекарь отдела маркетинга и библиотековедческой работы Могилевской областной библиотеки имени В.И.Ленина Иван Малинин.

"Важно не только сохранить наши культурные и исторические знания, но и сделать их доступными для большого количества людей. Именно такими мыслями мы руководствовались, когда разрабатывали и запускали наши проекты, - рассказал Иван Малинин. - Совместно с главным библиотекарем нашего отдела Юлией Костюк мы реализовали 4 разных проекта, которые направлены на воспитание любви к малой родине, сохранение и систематизацию воспоминаний реальных свидетелей и участников Великой Отечественной войны, развитие туристической привлекательности Могилевской области и страны в целом. И, конечно, мы понимали, что все эти проекты должны жить не только в нашей библиотеке или области. Потому основной платформой выбрали интернет. Все наши ресурсы доступны из любой точки мира. Мы провели большую, местами сложную, но очень интересную работу".

Один из проектов, который создал авторский коллектив могилевчан, - база данных "Малая родина. Деревеньки с большой историей".

"Здесь рассказаны истории отдаленных населенных пунктов нашего региона. В каждом из них есть свои достопримечательности - это могут быть как архитектурные сооружения, так и малоизвестные памятники природы. О многих местах нет никаких сведений в интернете. И благодаря проекту не только туристы смогут открыть для себя что-то новое, но и жители нашего региона. Для удобства и практического применения к каждой такой деревеньке приложены Google-карты, которые помогут добраться до удивительных мест Могилевской области", - рассказал Иван Малинин.

Еще один проект, который успешно работает и пользуется популярностью, - "Живая память поколений". Здесь собраны истории, воспоминания, документы, фотографии и письма с фронта более тысячи ветеранов, участников боевых действий в тылу, детей войны, узников концлагерей. "Этот проект вырос из конкурса, который проводила областная библиотека. Наши коллеги собрали огромное количество информации, и мы решили, что она не должна пропасть. Создали базу данных, дополнили ее сочинениями детей, - рассказал Иван Малинин. - И за то время, сколько работает этот ресурс, мы увидели, что он очень популярен у людей. Были даже случаи, когда нам звонили и благодарили за работу, потому что информация, которую мы опубликовали, помогла людям узнать историю своих родных. Такая обратная связь говорит о том, что мы сделали важное дело. И будем дальше его развивать".

Среди проектов, которые успешно реализовал авторский коллектив, - виртуальный музей, посвященный народному поэту Аркадию Кулешову.

"Он был создан к 105-летию знаменитого поэта. Музей состоит из 7 больших разделов, в которых собраны воспоминания, тексты выступлений поэта, интервью, письма, фото и видеоматериалы. Такой информационный ресурс - единственный в Беларуси. Он объединил в себе весь творческий путь поэта. Это, кроме прочего, хороший помощник для школьников, студентов и преподавателей. Там есть много материалов, которые до этого никогда не публиковались на просторах интернета", - отметил один из авторов проекта.

"Кроме этого, мы создали настоящее виртуальное путешествие по столицам Дня белорусской письменности. Здесь собраны все города, которые принимали праздник. Рассказали их историю, показали достопримечательности. И в будущем этот ресурс будет пополняться информацией", - отметил Иван Малинин.

"Для библиотекарей такая высокая награда, которой мы удостоены, - серьезная оценка работы. Это говорит о том, что наши проекты переросли локальный уровень и получили национальное значение. Конечно, над проектами трудились вдвоем, но без поддержки коллектива и администрации нашей библиотеки ничего не получилось бы. Ведь работа библиотекаря - это не просто книги выдавать. Это еще и творчество, которое должно просвещать и воспитывать".-0-

Фото Олега Фойницкого