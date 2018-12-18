Лауреатами премии имени Дубко стали 39 одаренных учащихся Гродненской области

18 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно сегодня чествовали талантливых молодых людей, отличившихся в спортивной, творческой и научной деятельности. Церемония награждения лауреатов премии имени Дубко прошла в стенах Гродненского государственного университета им. Янки Купалы, передает корреспондент БЕЛТА.

Областной премии удостоены 39 человек - это школьники, студенты, а также учащиеся учреждений профессионально-технического и среднего специального образования. Премия вручается в 21-й раз.

"Очень важно не просто заметить талант, но и поддержать его, помочь раскрыться, дать возможность проявить себя. Достижения молодежи должны быть максимально востребованными. Мы гордимся каждым из лауреатов", - отметил во время вручения заместитель председателя Гродненского облисполкома Виктор Лискович. Он подчеркнул, что в Гродненской области немало талантливых и одаренных детей во всех сферах.

Среди лауреатов, например, 11-летний Георгий Выдерко. В 9 лет он стал чемпионом Европы по шашкам-100, в копилке юного таланта также медаль чемпионата мира. Спортивные достижения способствуют отличной учебе. Ученик 5-го класса гимназии №5 Гродно побеждал также в математических конкурсах.

Воспитанник Гродненского областного кадетского училища Владислав Синкевич с детства мечтал стать военным. Учебе по профилю способствует и увлечение историей: молодой человек не раз побеждал на конкурсах с работами, посвященными теме Великой Отечественной войны, а также истории белорусского кадетства.

В этом году церемония вручения премии прошла в новом формате. До торжественной части у одаренной молодежи была возможность пообщаться в неформальной обстановке, встретиться с лауреатами премии разных лет, узнать секреты успеха.

"Встречи в таком формате необходимы, молодежь на практике видит, что их задумки, начинания, таланты, умения востребованы. Также дети познакомились с работой важнейших социальных объектов региона. Но самым важным, считаю, то обстоятельство, что сегодня вместе с лауреатами на сцене чествуем и людей, воспитавших таланты, - их педагогов и родителей", - сказал Виктор Лискович.

Премия Гродненского облисполкома одаренным учащимся учреждена в 1998 году, с 2001-го носит имя бывшего губернатора области, Героя Беларуси Александра Дубко. Изначально стипендия вручалась школьникам и студентам. Позже к их числу примкнули учащиеся профессионально-технических и средних специальных учебных заведений.-0-