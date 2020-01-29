Лауреатов областного этапа конкурса "Женщина года-2019" наградили в Витебске

29 января, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебском государственном колледже культуры и искусств прошла церемония награждения лауреатов областного этапа республиканского конкурса "Женщина года - 2019", передает корреспондент БЕЛТА.

В региональном этапе приняли участие 27 женщин. Помимо таких номинаций, как "Успешный руководитель", "Активная жизненная позиция", "Материнская слава", "Хозяйка села" и "Духовность и культура" была введена дополнительная - "Успешное международное сотрудничество". В ней лучшей стала директор Смоленского областного центра народного творчества Елена Кочанова.

"Среди награжденных - разные женщины. Они проявили себя в общественной жизни, руководят крупным производством, воспитывают детей, показали хороший результат в сельском хозяйстве. Важно, что лучших выбирает не государственная структура, а общественная организация, которая непосредственно видит женщин в жизни", - отметил председатель Витебского областного Совета депутатов Владимир Терентьев.

В числе лауреатов - многодетная мама Татьяна Шабусова из Дубровенского района. В ее дружной семье 10 родных детей: семь сыновей и три дочери. Большинство уже взрослые, учатся в вузах, создали свои семьи. "Детям важно привить любовь к труду, родителям, уважение к людям, - убеждена многодетная мама. - Сразу мы на них тратили силы - теперь идет помощь со стороны детей. Уже и четверо внуков в нашей большей семье появились".

Многие участницы доказали своим примером, что семья, работа, самореализация, общественная активность сочетаются с темпом жизни современной женщины. Одна из таких - председатель Полотовского сельисполкома Полоцкого района Инга Козлова. На своей должности она уже девять лет. "Безусловно, помогают друзья и семья. Одним из наиболее значимых для нас проектов в прошлом году стало благоустройство заброшенного родника. Мы его нашли на бывшем панском участке в деревне Казимирово, восстановили. Теперь в роднике каждый может набрать чистой воды", - сказала она.

По результатам регионального этапа пять женщин представят Витебскую область в финале соревнований в Минске. Победителей республиканского конкурса "Женщина года - 2019" наградят в марте.-0-

Фото Александра Хитрова