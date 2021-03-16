Лауреатов областного этапа конкурса "Женщина года" чествовали в Бресте

16 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте сегодня чествовали победителей и лауреатов областного этапа 13-го Республиканского конкурса "Женщина года - 2020", передает корреспондент БЕЛТА.

Торжественная церемония прошла в Доме культуры железнодорожников. Победителей определяли в шести номинациях: "Успешный руководитель", "Активная жизненная позиция", "Материнская слава", "Хозяйка села", "Духовность и культура" и "Сердце отдаю людям". Среди номинантов - директор школы и родитель-воспитатель детского дома семейного типа, руководитель сельхозпредприятия и работник культуры, медицинская сестра и председатель сельисполкома, социальный работник и главный агроном, руководители структурных подразделений Белорусского союза женщин.

"В региональном этапе приняли участие 45 женщин из всех районов области. Определить самых лучших было очень сложно - каждая из них достойна наград. Поэтому в некоторых номинациях есть по несколько вторых и третьих мест. Всякий раз, когда мы подводим итоги конкурса, стараемся охватить все направления и отрасли, оценить вклад женщин в профессиональную и общественную деятельность", - сказала председатель областной организации БСЖ Валентина Пух.

От имени местных органов власти лауреатов приветствовал заместитель председателя горисполкома Виталий Щерба. Он отметил большую роль женщин в жизни общества, поблагодарил их за труд и воспитание детей и вручил заслуженные награды.

Директор ОАО "Вознесенский" Жабинковского района Надежда Кондратюк уже дважды за историю конкурса признается самым успешным руководителем. Сельскому хозяйству она посвятила 42 года своей жизни. За 10 лет под ее руководством хозяйство более чем в два раза улучшило производственные показатели как в растениеводстве, так и животноводстве. По признанию победительницы, она живет под девизом: "Всегда, везде и всюду хочу, могу и буду".

"Поначалу волновалась, переживала - получится ли у меня повести за собой людей? Потому что это ответственность большая. Сегодня я счастлива и довольна, что люди в меня поверили, и у нас получилось стать одним из успешных хозяйств Брестской области. Суть не в том, что мы улучшили производство, главное, что мы создали условия для людей", - отметила Надежда Кондратюк.

Победители областного этапа представят регион в финале республиканского конкурса, который пройдет 20 марта в Минске.-0-