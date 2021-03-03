Лауреатов областного этапа конкурса "Женщина года" чествовали в Витебске

3 марта, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебской областной филармонии сегодня прошла церемония награждения лауреатов областного этапа республиканского конкурса "Женщина года - 2020", передает корреспондент БЕЛТА.

В региональном этапе приняли участие женщины из всех районов области. В итоге 30 жительниц региона отмечены в шести номинациях - "Успешный руководитель", "Активная жизненная позиция", "Материнская слава", "Хозяйка села", "Сердце отдаю людям" и "Духовность и культура".

"В конкурсе представлены женщины, которые трудятся в разных отраслях - здравоохранении, образовании, культуре, соцсфере и других. Все они преданы женскому движению и участвуют в жизни Белорусского союза женщин. В Витебской области общественная организация объединяет 14,5 тыс. представительниц прекрасной половины человечества", - рассказала председатель областной организации БСЖ Елена Мартынова.

Председатель Витебского областного Совета депутатов Владимир Терентьев

Среди награжденных - директор Глубокского историко-этнографического музея Елена Мяделец. Она убеждена, что если любишь свое дело, то успех гарантирован. "Я всегда с удовольствием иду на работу и знаю, что день будет наполнен открытиями, знакомствами, поиском чего-то нового. Стремимся в музее создавать новые формы работы с людьми, подрастающим поколением, потому что традиционная экскурсия, наверное, уже не такая интересная и актуальная. Поэтому сейчас реализовали проект виртуального путешествия по историко-культурному наследию Глубокского района с помощью VR-технологии", - сказала руководитель музея и подчеркнула, что знать историю своей малой родины важно.

По словам Елены Мяделец, в возглавляемом ею учреждении трудится отличная команда единомышленников, увлеченных историей и понимающих друг друга с полуслова. "Без коллектива ничего бы не получилось, в том числе и прохождение в областной этап конкурса "Женщина года". Сейчас в наших планах - создать экскурсию по малоизвестным уголком Глуботчины", - сказала директор музея.

Номинанты уверены, что женщины могут себя реализовать в любой сфере. Главное, чтобы к профессии или какому-то увлечению лежала душа.

Одна из таких женщин - врач общей практики Верхнедвинской центральной районной больницы Наталья Анищенко. "Моя жизненная позиция - помогать людям. Этому с самого детства меня научили родители. Работаю доктором, и здесь нужно быть максимально отзывчивой и доброй к людям. Всегда стараюсь в любой ситуации найти плюс. Я люблю природу, фотографировать, белорусскую поэзию и делюсь этим с пациентами и родными людьми. Тогда и они в ответ дают свою энергию", - поделилась лауреат номинации "Сердце отдаю людям".

Председатель Витебского областного Совета депутатов Владимир Терентьев отметил, что столетиями история рисовала женщин в образе матери, супруги. Каких-то сто лет назад в нашей истории если женщины была врачом или педагогом, то это был уникальный случай, а руководителей было еще меньше. "Сегодня мужчина в школе или в здравоохранении - редкость. А женщины - руководители учреждений образования, здравоохранения, культуры, социальной сферы - это уже норма. Как и то, что представительницы прекрасной половины человечества управляют предприятиями. Приятно, что они показывают пример и нам, мужчинам", - добавил Владимир Терентьев.

По результатам регионального этапа шесть женщин представят Витебскую область в финале конкурса в Минске.-0-

Начальник управления культуры Витебского облисполкома Петр Подгурский вручает диплом лауреата Ирине Соколовской

Фото Александра Хитрова