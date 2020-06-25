Лауреатов почетного звания "Витебчанин года" чествовали в городе над Двиной

25 июня, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Лауреатов почетного звания "Витебчанин года" чествовали сегодня в областном центре накануне Дня города, передает корреспондент БЕЛТА.

Звание присваивают каждый год, начиная с 2016-го. Оно учреждено горисполкомом и предусматривает пять номинаций: "Событие года", "Проект года", "Меценат года", "Дебют года" и "Общественное признание". В числе нынешних лауреатов - гендиректор ОАО "Доломит" Иван Бабак. Предприятие помогает детским садам, школе, храму поселка Руба, входящего в состав Витебска. В прошлом году помогли в финансировании работ по созданию на бульваре по улице Б.Хмельницкого в областном центре памятного знака в честь партизанского парада, который прошел 23 июля 1944 года.

Председатель горисполкома Вадим Зарянкин вручает диплом Ивану Бабаку

"Это приятная неожиданность, что я в числе тех, кто попал в номинацию "Меценат года". Этого звания заслуживает весь коллектив предприятия. В этом году, несмотря на сложную обстановку, мы смогли сработать неплохо и получить прибыль", - отметил гендиректор.

Заведующая яслями-садом №111 Витебска Светлана Мясникова стала лауреатом в номинации "Общественное признание". Детсад под ее руководством в прошлом году стал лучшим в стране. В дошкольном учреждении воспитываются 254 ребенка, педагоги занимаются разносторонним развитием малышей. "За восемь лет существования детского сада проделано много работы. Сложился молодой творческий коллектив. Сочетаем инновационные и традиционные технологии. У нас создан игровой ресурс для детей. Два года занимались проектом по использованию белорусской батлейки в образовании детей. Спектакли на родном языке делаем с классическими сюжетами, есть авторские пьесы. Наш опыт в этой сфере будет масштабирован на всю страну", - сказала Светлана Мясникова.

В числе лауреатов и директор машиностроительной компании "Витебские подъемники" Андрей Сидоров. Частное предприятие участвует в социальной и культурной жизни города, спонсирует местные проекты, помогает колледжам и детским садам. "Сейчас обсуждается проект визитной карточки города - колеса обозрения высотой в 42 м. Есть уже заказчик, наша компания будет разрабатывать и создавать сооружение. Вероятно, что мы также будем инвестировать в этот проект", - отметил Андрей Сидоров.

Андрей Сидоров

По его словам, колесо должно появиться возле мемориального комплекса в честь советских воинов-освободителей, партизан и подпольщиков Витебщины (в народе - "три штыка"). Если с финансированием все будет в порядке, то проект может быть реализован до конца года.

Поздравляя лауреатов, председатель горисполкома Вадим Зарянкин отметил: присуждение звания "Витебчанин года" стало уже доброй традицией. "Выбрать лучших было непросто, ведь Витебск богат на талантливых, знаковых людей не только для города, но и страны. История Витебска пишется каждый день каждым из нас. Город будет таким, каким мы его создаем", - заключил мэр.-0-

Фото Александра Хитрова