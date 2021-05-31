Лауреатов республиканского конкурса научных работ студентов наградят 2 июня в Минске

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Церемония торжественного награждения лауреатов XXVII Республиканского конкурса научных работ студентов состоится 2 июня в Белорусском национальном техническом университете. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства образования.

Конкурс проводился в период с 1 октября 2020 года по 10 февраля 2021-го. В нем приняли участие более 3,7 тыс. студентов и выпускников учреждений высшего образования республики (в том числе филиалов). Участники представили более 3,4 тыс. научных работ. Наиболее активное участие в конкурсе приняли студенты и выпускники Белорусского государственного университета, Белорусского государственного медицинского университета, Полоцкого государственного университета. Почти половина авторов - выпускники учреждений высшего образования. Среди авторов работ есть курсанты, студенты всех курсов и магистратуры.

По итогам конкурса звание лауреата присвоено авторам 70 научных работ, дипломами Министерства образования и денежными призами будут награждены 60 человек.

Дипломами лауреатов XXVII Республиканского конкурса научных работ студентов отмечены работы студентов и выпускников 33 вузов, более 800 работ отнесены к 1-й категории. Следует отметить студентов и выпускников Белорусского государственного университета, которые подготовили 11 работ, отмеченных дипломами лауреатов конкурса, а также студентов и выпускников Белорусского национального технического университета - 6 лауреатских работ.

Научно-исследовательская работа студентов является неотъемлемым компонентом образовательного процесса и важным этапом подготовки научных работников высшей квалификации. Как показывает анализ, результаты более 90% конкурсных работ уже опубликованы, докладывались на конференциях, внедрены в образовательный процесс и производство.-0-