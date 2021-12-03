Лауреатов высшей юридической премии "Фемида" назвали в Минске

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лауреатов высшей юридической премии "Фемида" назвали сегодня во время торжественной церемонии в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

В номинации "Государственная служба" лауреатом стал зампредседателя Мингорисполкома Юрий Трущенко, в номинации "Юридическое сопровождение деятельности организации" - заместитель гендиректора по правовым вопросам и корпоративному управлению ОАО "АМКОДОР" - управляющая компания холдинга" Владимир Вершина, в номинации "Юридическое образование и правовая наука" - завкафедрой гражданско-правовых дисциплин Белорусского государственного экономического университета Татьяна Таранова.

Лучшим в номинации "Нормотворчество" в этом году признан начальник управления конституционного и международного права Национального центра законодательства и правовых исследований Игорь Голубицкий, "Правосудие" - судья Брестского областного суда Нина Шестак, "Предварительное расследование" - замначальника управления Следственного комитета по Гродненской области Евгений Щербак, "Прокуратура" - начальник отдела по надзору за соответствием закону судебных решений по уголовным делам прокуратуры Витебской области Оксана Балеева.

В номинации "Исполнительное производство" наградой отмечена главный специалист отдела организации и контроля принудительного исполнения управления принудительного исполнения главного управления юстиции Миноблисполкома Ольга Тарасова, "Нотариат" - нотариус Минского городского нотариального округа Татьяна Павлович, "Адвокатура" - адвокат, заведующий юридической консультацией №2 Витебска Татьяна Ткаченок, "Государственная регистрация недвижимости" - зампредседателя Госкомитета по имуществу Екатерина Лукьянова.

Торжественное вручение высшей юридической премии "Фемида" проводит Белорусский республиканский союз юристов вот уже 15 лет, с 2006 года.

Выступая на церемонии, председатель союза юристов Валерий Мицкевич отметил, что на протяжении веков неизменными являются такие приоритеты в деятельности юристов, как законность, справедливость, преданность своему делу, честность и порядочность. "Можно сказать, что, посвятив себя работе с правом, мы выбрали не специальность, а судьбу, главная миссия которой - поддерживать гармонию человека и права", - сказал он.

Премия "Фемида" является высшей общественной юридической наградой в Беларуси, которая присуждается юристам, государственным и общественным деятелям страны. Также ее могут быть удостоены и организации за вклад в развитие институтов правового государства и создание демократического общества.

Главная цель премии - повышение престижа юридической профессии, содействие формированию правового государства и укрепление связей между юридической наукой, образованием и практикой.-0-