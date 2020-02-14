Лавринович: местная власть должна быть нацелена на максимально оперативное решение проблем людей

14 февраля, Березовка /Корр. БЕЛТА/. При обращении граждан на местах должны стремиться как можно быстрее помочь в конкретной ситуации. Такое мнение сегодня во время прямой телефонной линии и приема граждан в Березовке высказал помощник Президента - инспектор по Гродненской области Иван Лавринович, передает корреспондент БЕЛТА.

"Березовка выбрана не случайно. В этом году намерен посетить все небольшие города, поселки, узнать, что волнует жителей, какие проблемы необходимо решить. Такие населенные пункты не должны быть второплановыми для местных властей. Независимо от местоположения города или деревни власти должны работать над созданием комфортных условий для проживания", - отметил Иван Лавринович. Он подчеркнул, что большинство вопросов, поступивших на прямую линию, носили бытовой характер и каких-то глобальных решений для изменения ситуации не требовали.

"Однако зачастую с обращениями людей на местах стоит работать более предметно. Причем местная власть не должна откладывать проблему в долгий ящик, наоборот, надо искать возможность как можно быстрее помочь в конкретной ситуации", - отметил Иван Лавринович.

Жительница деревни Винковцы Лидского района пожаловалась на плохую воду в колодцах в населенном пункте, в том числе и на высокое содержание нитратов. После чистки колодца вода вовсе ушла. Дано поручение специалистам с выездом на место разобраться с ситуацией. Как вариант, если с колодцами сделать ничего нельзя, может быть организован подвоз воды. Со схожей проблемой обратились жители одного из домов на несколько квартир по улице Солнечной в Лиде. Водопровода, колонки или колодца во дворе нет. Вопрос взят на контроль.

С коллективным обращением по поводу капитального ремонта дома и благоустройством территории двора пришли жители одной из многоэтажек по улице Тухачевского в Лиде. Местные власти говорят, что капитального ремонта ждут и другие дома в райцентре. Но сейчас проработают вопрос, что можно сделать по текущему ремонту. Также дано поручение изучить вопрос и попытаться найти компромиссное решение по увеличению парковочных мест во дворе. Возможно, и с софинансированием этих работ со стороны жильцов.

"Важно информировать людей, что можно сделать, какие есть варианты разрешения проблемы. Стоит провести собрание, обсудить с жильцами ситуацию", - отметил Иван Лавринович.

На прямую линию позвонил инвалид-колясочник из Лиды и попросил содействия в создании безбарьерной среды в доме. Мужчина с женой и маленьким ребенком живет на 4-м этаже пятиэтажки, однако технических возможностей для создания для него условий в старом доме практически нет. Впрочем, в Лиде сейчас активно строится жилье: в течение года-двух у мужчины появится возможность с господдержкой получить квартиру на первом этаже нового дома. Вопрос возьмут на контроль.

Жители агрогородка Ходоровцы попросили посодействовать в возобновлении удобных для них автобусных маршрутов. Ситуацию дополнительно изучат.

Во время прямой линии и приема граждан поступали и вопросы личного характера. По ряду из них даны конкретные ответы и консультации, некоторые обращения, требующие более детальной проработки, взяты на контроль.-0-