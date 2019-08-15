Лавринович: на местах необходимо активней использовать природный потенциал для развития туризма

15 августа, Зельва /Корр. БЕЛТА/. На местах необходимо активней использовать природный потенциал для развития туризма и привлечения в эту сферу инвесторов. Такое мнение во время прямой линии и приема граждан в Зельве высказал помощник Президента - инспектор по Гродненской области Иван Лавринович, передает корреспондент БЕЛТА.

Записавшийся на прием пенсионер обеспокоен ситуацией с Зельвенским водохранилищем. Он уверен, что надо уделить внимание экологии водоема, чтобы предотвратить мор рыбы. Кроме того, водохранилище при рачительном хозяйствовании может стать местом притяжения туристов, отдыхающих.

Александр Зенько

"Водоем находится в отличном месте, согласен. Важно проработать вопрос с привлечением инвестора, построить гостиницу, современный пляж, обустроить места отдыха - и тогда сюда поедут не только из Зельвенского района, но и из других регионов. Но это, подчеркну, забота не только местной власти: сфера услуг, привлечение туристов, прежде всего, дело частного бизнеса. Причем, потенциал туризма в нашей стране использован далеко не полностью", - заявил Иван Лавринович. Он отметил, что задача на местах - создать условия для комфортного ведения бизнеса.

Обратилась на прямую линию жительница райцентра, пожаловавшаяся на состояние улиц Пушкина и Комсомольской. На них нет асфальта, и во время дождей у жителей возникают проблемы. О ситуации местные власти знают. Сейчас в Зельве необходимо заасфальтировать около 10 км улиц. Каждый год из районного бюджета выделяются деньги на эти цели. В текущем году, например, благоустроят улицу Карбышева.

"При этом необходимо поддерживать все улицы в достойном состоянии: где необходимо подсыпать, грейдировать своевременно. Важен хозяйственный подход: решать проблемы нужно таким образом, чтобы долгое время к ним не возвращаться", - подчеркнул Иван Лавринович. Ситуацию с улицами в райцентре возьмут на контроль. Благоустройства касались и еще несколько обращений.

"Этому вопросу во всех населенных пунктах будет уделяться все большее внимание. Однако здесь важна и работа местной власти. В том числе, в плане развития района, привлечения инвесторов, создания новых предприятий, ведь это не просто рабочие места, но и налоги, поступления в бюджет. А это, в свою очередь, и больше возможностей по наведению порядка, ремонту дорог и жилья", - высказал мнение помощник Президента. При этом важно определить сильные стороны района и грамотно их использовать.

Жители деревни Александрия пожаловались, что у них из колодцев ушла вода. Оказалось, неподалеку проводились мелиоративные работы, чтобы решить проблемы с подтоплениями. Вопрос взят на контроль. Рассматриваются несколько вариантов, возможно, людям углубят колодцы либо обустроят скважину. Дано поручение решить проблему в ближайшие месяцы.

Поводом для дополнительного рассмотрения станет обращение жительницы агрогородка Деречин, которая посетовала, что автобус на Слоним перестал заходить в населенный пункт.

В деревне Октябрьская, пожаловался местный житель, нет автобусной остановки. Проект сооружения уже готов, и Иван Лавринович поручил ускорить работы: до 15 сентября модульная остановка будет установлена. Также на контроль возьмут ситуацию с освещением населенного пункта.

В целом, как отметил помощник Президента, небольшое количество вопросов, поступивших во время прямой линии и приема граждан, свидетельствует, прежде всего, об эффективной работе местных властей.-0-

Фото Леонида Щеглова