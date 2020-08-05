Лавринович: на первом месте - повышение качества жизни на селе

5 августа, Свислочь /Корр. БЕЛТА/. В центре внимания местных властей должно быть улучшение комфорта и уровня жизни людей. Такое мнение сегодня по итогам прямой линии в Свислочском райисполкоме высказал помощник Президента - инспектор по Гродненской области Иван Лавринович, передает корреспондент БЕЛТА.

На прямую линию поступило 13 звонков. Среди вопросов были и связанные с состоянием дорог. Например, жительница деревни Дворчаны просила посодействовать в асфальтировании улицы в населенном пункте. Сейчас там проезжая часть, некогда мощенная булыжниками, не в самом хорошем состоянии. Ситуацию возьмут на контроль, с выездом на место будут приняты решения, как привести дорогу в порядок. Как минимум, устранят ямы и выбоины.

"В стране немало сделано в этой сфере. Много внимания уделяется качеству покрытия, ремонту и строительству, в том числе местных дорог. Люди это видят, и, что естественно, каждый хочет, чтобы отремонтировали именно ту дорогу, по которой он ездит. В этом случае важно местным властям объяснять людям, показывать планы работ, чтобы было четкое понимание, когда и что будет сделано. Тогда и таких вопросов будет меньше", - отметил Иван Лавринович.

Также в центре внимания по-прежнему должно оставаться качество питьевой воды. В прошлом году в районе была введена станция обезжелезивания, ввод еще одной запланирован на 2020-й.

"На первом месте - повышение качества жизни, в том числе на селе. Важно, чтобы условия там не отличались от того, что есть в больших городах", - сказал Иван Лавринович. Тем более, подчеркнул он, хороших примеров в Гродненской области хватает. Немало есть агрогородков, где создана вся необходимая для комфортной жизни инфраструктура. Этот опыт нужно распространять и далее.

Сориентировал Иван Лавринович руководство района на более активную модернизацию жилищно-коммунального хозяйства, ускоренное внедрение местных видов топлива, повышение качества услуг. Он также обратил внимание на то, что порядок в городах и деревнях во многом зависит от самих жителей.-0-

Фото Леонида Щеглова