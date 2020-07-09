Лавринович: необходимо поддерживать тех, кто работает на земле

9 июля, Вороново /Корр. БЕЛТА/. Тех, кто любит землю, работает на ней с удовольствием, необходимо поддерживать. Такое мнение сегодня во время прямой линии в Вороновском райисполкоме высказал помощник Президента - инспектор по Гродненской области Иван Лавринович, передает корреспондент БЕЛТА.

На прямую линию поступило 17 вопросов не только из Вороновского района, но и из других регионов Гродненской области. Вопросы разнообразные. Многие из них касались жизни на селе - благоустройства населенных пунктов, состояния дорог, ведения хозяйства, работы на земле.

Например, жительница Вороново обратилась с просьбой помочь родителям, которые живут в Лидском районе. Они держат 10 коров, сдают молоко, но сталкиваются с проблемой кормов. То же сено им предлагают покупать в хозяйстве по коммерческой цене. Иван Лавринович дал поручение местным властям разобраться и найти пути решения проблемы.

"Тех, кто любит землю, работает на ней с удовольствием и заинтересован в развитии, надо поддерживать и помогать. И к каждому такому случаю необходимо подходить индивидуально", - отметил Иван Лавринович. Он подчеркнул, что сельское хозяйство может стать основой роста и развития регионов, в том числе Вороновского района. Тем более что в последние годы сельскохозяйственная отрасль показывает положительные результаты.

"Но предела совершенству нет. В этом году неплохие виды в целом на урожай, заготовлено достаточно кормов, будем с зерном, мясом, молоком. Не просто обеспечим себя, но и получим возможность нарастить экспорт", - обратил внимание Иван Лавринович.

Ряд вопросов, поступивших на прямую линию, носил личный характер. Жительница Гродно посетовала, что после того, как ее ребенку-инвалиду исполнилось 18 лет, им перестали выдавать путевки в санаторий. Диагноз сложный, сын лежит и дома его состояние ухудшается, а пребывание в здравницах обычно давало положительный эффект. Иван Лавринович взял ситуацию под личный контроль.

Также дополнительные разъяснения даны пенсионерке из горпоселка Радунь. Дом, в котором она живет, признан непригодным для проживания, капитальный ремонт нецелесообразен. Женщина волнуется, что останется без крыши над головой. Однако, как выяснилось, ей подбирают жилье, причем с учетом ее желаний - либо в Радуни, либо в Вороново. Выплатят пенсионерке и положенную по закону компенсацию.

Еще ряд консультаций получили те, кто обращался по вопросам отопления в частных домах. Если одна из жительниц района хотела провести в дом газ, то другие интересовались возможностью использования для подогрева воды и отопления жилья электричества.-0-

Фото Леонида Щеглова