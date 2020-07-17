Лавринович провел прямую линию в Щучине: многие из обращений решены на месте

17 июля, Щучин /Корр. БЕЛТА/. Принимать решения необходимо прежде всего с учетом пожеланий людей. Такое мнение сегодня по итогам прямой линии в Щучинском райисполкоме высказал журналистам помощник Президента - инспектор по Гродненской области Иван Лавринович, передает корреспондент БЕЛТА.

"В целом неразрешимых ситуаций нет. Людей волнуют вопросы жилищно-коммунального хозяйства, состояние дорог, благоустройство населенных пунктов. Многие из обращений были разрешены вместе с местными властями во время прямой линии", - отметил Иван Лавринович. Он подчеркнул, что некоторые обращения станут поводом для более серьезного анализа ситуации.

В частности, жительница одной из деревень Щучинского района посетовала, что через населенный пункт проходит дорога из близлежащего карьера. Грузовики поднимают пыль, разбивают дорогу, да и в целом это неэкологично. Соответствующим службам поручено проработать варианты решения проблемы, найти возможность пустить транспорт в объезд.

Помощник Президента также взял на контроль вопрос с трудоустройством жительницы областного центра. Опытный бухгалтер из строительной отрасли не может найти работу, ведь не все хотят брать женщину предпенсионного возраста. "Такого подхода быть не должно, возрастной аспект не должен быть ключевым при трудоустройстве. Тем более что в такой сфере очень важен опыт работы", - отметил Иван Лавринович.

Он также подчеркнул, что все решения необходимо принимать с учетом пожеланий граждан. Должны поддерживаться и инициативы неравнодушных жителей, показывающих, например, где в первую очередь стоит провести благоустройство, навести порядок.

Всего на прямую линию поступило около полутора десятка звонков из Щучинского района, а также других регионов Гродненской области.-0-

Фото Леонида Щеглова