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29 января 2020, 13:53

Лавринович: своевременная выплата зарплат должна быть приоритетом для местной власти

Иван Лавринович
Иван Лавринович
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29 января, Волковыск /Корр. БЕЛТА/. Вопросы своевременной выплаты заработной платы должны быть первоочередными для местной власти. Такое мнение во время приема граждан и прямой телефонной линии в Красносельском сельсовете высказал помощник Президента - инспектор по Гродненской области Иван Лавринович, передает корреспондент БЕЛТА.

На приеме Валентина Стойлик с вопросом о нарушении общественного порядка лицами, отдыхающими в агроусадьбе в деревне Пекари
На приеме Валентина Стойлик с вопросом о нарушении общественного порядка лицами, отдыхающими в агроусадьбе в деревне Пекари

На прямую линию позвонила жительница Гродно, посетовавшая на незаконное увольнение из частной компании. По словам женщины, руководство компании фальсифицировало документы после того, как она пожаловалась на задержки зарплаты. Заявительнице посоветовали обращаться в суд, однако ситуация с действиями фирмы будет взята на контроль.

Житель Волковыска пожаловался на задержку и невыплаты зарплаты на предприятии, с которого он уволен еще в августе. Мужчина судился с экс-работодателем. Ему должны выплатить около Br3,5 тыс.

"Вопросы своевременной выплаты заработной платы, ее повышение должны быть первоочередными для местной власти. Такие ситуации недопустимы. При решении любых вопросов необходимо прежде всего учитывать интересы людей", - отметил Иван Лавринович. Во время приема стало известно, что имущество предприятия было арестовано и реализовано, средства пойдут на выплаты долгов по зарплатам. Дано поручение в кратчайшие сроки рассчитаться с людьми.

Одну из местных жительниц волновало состояние дорог и пешеходных дорожек в поселке Красносельский. "Поселок значимый не только в масштабах района, но и области. В этом году, например, запланировано масштабное благоустройство поселков Любча в Новогрудском районе и Козловщина в Дятловском районе. Целесообразно на 2021 год включить в комплексную программу по благоустройству и развитию малых населенных пунктов и Красносельский", - сказал Иван Лавринович. В текущем году также необходимо активизировать ремонт дорог, дворов, жилого фонда, поручил он. Задействованы в этом должны быть не только районные или поселковые власти, но и местные предприятия. Возьмут на контроль также состояние проезжей части по улице Советской в поселке. К майским праздникам ее должны привести в порядок.

На приеме Ольга Вишневская с вопросом о трудоустройстве
На приеме Ольга Вишневская с вопросом о трудоустройстве

Еще одно обращение поступило от жителей дома по улице Школьной, которые пожаловались на отсутствие уличного освещения, а также проблему транзитного движения через двор. Решение проблемы разобьют на несколько этапов, к реализации первого из них приступят до конца года.

С коллективным обращением пришли несколько жителей деревни Пекари. У них по соседству открылась агроусадьба: городской предприниматель сдает на участке баню. Отдыхающие ведут себя шумно, нарушают, по мнению жителей деревни, нормы поведения. Иван Лавринович подчеркнул, что отдых должен быть цивилизованным. Хозяева должны предупреждать отдыхающих о необходимости правильного поведения. В вопросе будут разбираться специалисты района.

Обратился за помощью и молодой человек из Волковыска. Он детдомовец, однако своего жилья не имеет. Решением вопроса займется лично председатель райисполкома.

По ряду личных вопросов звонившим на прямую линию даны консультации. Вопросы, которые требуют более глубокой проработки, взяты на контроль.-0-

Фото Леонида Щеглова

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