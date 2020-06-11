Лавринович: внимательное отношение к людям со стороны специалистов ЖКХ может снять многие вопросы

11 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Более внимательное отношение к людям и их проблемам со стороны специалистов ЖКХ поможет еще оперативнее снимать возникающие вопросы. Такое мнение сегодня журналистам по итогам прямой линии в Дятловском райисполкоме высказал помощник Президента - инспектор по Гродненской области Иван Лавринович, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На прямую линию поступило около полутора десятка звонков. Обращались жители не только Дятловского, но и других районов области. В центре внимания были вопросы ремонта и строительства дорог, жилья, работы ЖКХ.

"По итогам не только нынешней, но и других прямых линий, подчеркну, что руководителям, специалистам системы жилищно-коммунального хозяйства стоит более внимательно относиться к людям и их проблемам. Многие вопросы могли бы быть решены на местах, а не выноситься на уровень облисполкома или Администрации Президента", - отметил Иван Лавринович. Он подчеркнул: подобные прямые линии в районах помогают лучше выявить вопросы, которые необходимо решать более оперативно именно на местах.

Одно из обращений поступило даже из Могилевской области. Звонившая беспокоились за своих пожилых родителей, проживающих в поселке Козловщина Дятловского района. Женщина посетовала, что который год в доме, где находится квартира пенсионеров, не проводят капремонт.

Иван Лавринович отметил: обращение будет взято на контроль. С председателем райисполкома обсуждалась возможность того, чтобы в этом или следующем году принять конкретное решение: переселить людей или капитально отремонтировать дом.

По всем обращениям звонившим даны ответы и разъяснения, выполнение ряда поручений взято на контроль.-0-