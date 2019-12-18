Лавринович: заботой и вниманием должен быть окружен каждый ребенок

18 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Заботой и вниманием должен быть окружен каждый ребенок. Особенно важно создать для детей праздничную атмосферу в предновогодние дни. Такое мнение сегодня журналистам высказал помощник Президента - инспектор по Гродненской области Иван Лавринович, передает корреспондент БЕЛТА.

Иван Лавринович посетил сегодня новогодний праздник в государственном центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации г.Гродно. В центре сегодня занимаются около 80 детей. Здесь создана универсальная безбарьерная среда, есть все возможности для качественного ведения образовательного и воспитательного процессов.

"Заботой и вниманием должен быть окружен каждый ребенок. Важно создать атмосферу праздника для детей в эти предновогодние дни, ведь Нового года и подарков все они ждут с нетерпением. Особое внимание во время акции "Наши дети" уделяется детям-сиротам, воспитанникам интернатных учреждений, детям-инвалидам", - отметил Иван Лавринович. Он вручил детям сладкие подарки.

"По всей области уже стартовали мероприятия акции. Стало хорошей традицией, когда руководители всех рангов, представители организаций, бизнеса, общественных объединений, просто неравнодушные люди посещают детские интернатные учреждения, опекунские и приемные семьи, детские больницы, оказывают им помощь в решении существующих проблем, вручают детям подарки", - подчеркнул Иван Лавринович. Например, во время новогоднего утренника центру коррекционно-развивающего обучения и реабилитации один из спонсоров подарил сертификат на установку системы видеонаблюдения. Были и другие нужные и своевременные подарки.

Член Совета Республики Национального собрания Беларуси Валентин Байко вручил директору центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации города Гродно Татьяне Валюкевич сертификат на установку системы видеонаблюдения.

Новогодняя благотворительная акция "Наши дети" проходит в Беларуси с 9 декабря по 10 января 2020 года. В Гродненской области запланировано свыше 5 тыс. различных мероприятий, участие в которых примут юные жители региона. Это не только утренники в учреждениях образования и на предприятиях, но и поездки в усадьбы к Деду Морозу (а их открыли во многих районах области), различные массовые мероприятия и гуляния. Кстати, к старту акции в регионе приурочили и зажжение праздничной иллюминации на елках в городах и других населенных пунктах.

Ивану Лавриновичу вручают подарок, сделанный детьми центра.

Сегодня успешных в учебе и общественной жизни школьников, студентов, учащихся учреждений профессионального образования пригласили на бал в областную филармонию. Помимо танцевальной программы участников ждет праздничный концерт.

Областная елка в этом году пройдет 27 декабря в обновленной областной филармонии, что позволит существенно увеличить количество участников. Приглашение на елку получат 1,1 тыс. школьников со всех районов области.

Во время акции дети будут не только получать подарки, но и дарить их. Волонтеры из числа школьников и студентов посетят пожилых и одинокопроживающих людей, вручат им теплые вещи - варежки, шарфы и шапки - связанные собственными руками.-0-

Фото Леонида Щеглова