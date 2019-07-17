Лечебно-диагностический корпус при центральной поликлинике Пинска откроют в августе

17 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинске в начале августа заработает лечебно-диагностический корпус при центральной поликлинике, сообщил корреспонденту БЕЛТА главный врач учреждения здравоохранения Игорь Киктенко.

Под медицинские нужды было передано трехэтажное здание закрывшейся школы-интерната для детей-сирот. К реконструкции бывшего учебного корпуса строители приступили в 2017 году. Проект разделен на три очереди. Первый этап предусматривает перепрофилирование объекта под лечебно-диагностический корпус. Там уже завершаются внутренние отделочные работы. Параллельно идет закупка и установка медицинского оборудования, инвентаря, мебели. Финансирование ведется из городского бюджета.

В новом корпусе разместятся два терапевтических отделения, в которых пациентов будут принимать врачи общей практики. Также будут оснащены рентген-кабинет, клинико-диагностическая лаборатория, кабинеты УЗИ и функциональной диагностики.

К этому подразделению центральной поликлиники прикрепят около 27 тыс. взрослых жителей микрорайонов Западный, Верасы, Крайновичи, Чернеевичи. "Западная и северо-западная части города активно застраиваются, есть перспективы дальнейшего развития. Важно было обеспечить медицинское обслуживание населения. Решение о перепрофилировании бывшего учреждения образования под медицинский объект наиболее удачное, поскольку не пришлось строить здание с нуля", - отметил Игорь Киктенко.

Согласно проекту, на втором и третьем этапах в здании планируется оборудовать акушерско-гинекологическое отделение, а также педиатрию, где медицинскую помощь смогут получать до 10 тыс. детей.-0-