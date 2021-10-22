Лечение хронических болевых синдромов обсудят на конференции в Гомеле

22 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Республиканская научно-практическая конференция с международным участием "Хронические болевые синдромы" пройдет 22 октября на базе Гомельского государственного медицинского университета, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе вуза.

Научная программа включает несколько направлений. Речь пойдет о хронических болевых синдромах в практике врачей различных специальностей, мультидисциплинарном подходе в лечении этих синдромов. Ряд работ будет посвящен хирургическому лечению и новым способам лечения хронических болевых синдромов. Специалисты обсудят и аспекты медицинской реабилитации пациентов с хронической болью.

Конференция объединит ведущих специалистов в области медицины боли из Беларуси и России - всего около 150 человек. Участники присоединятся к форуму в формате видеоконференции.-0-