Леди и Бродяга: пара белых песцов появилась в Минском зоопарке

Фото зоопарка

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском зоопарке поселились новые жители - пара белых песцов Леди и Бродяга. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала младший научный сотрудник учреждения Анастасия Батуревич. "Новый вид животных приехал к нам из Жлобинского зоопарка. Готовились к этому событию. Зоотехник специально изучала литературу о содержании песцов, чтобы они впоследствии чувствовали себя максимально комфортно в зоопарке", - рассказала Анастасия Батуревич. Пару песцов временно поселили в открытом вольере. Типичными местами обитания этого вида в дикой природе служат открытые тундры с холмистым рельефом, поэтому в дальнейшем животных переселят в вольеры с искусственно созданными возвышенностями и укромными местами. Минский зоопарк работает с 1984 года. В его коллекции как экзотические животные, так и редкие представители фауны Беларуси. Всего здесь содержатся около 2 тыс. животных.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!