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28 декабря 2019, 15:45

Ледяная резиденция Деда Мороза и парад санок: как в Могилеве готовятся к новогодним праздникам

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28 декабря, Могилев /Анастасия Гузовская - БЕЛТА/. В Могилеве продолжается череда новогодних мероприятий. Сегодня в парке Подниколье открыли ледяную резиденцию Деда Мороза и провели парад новогодних санок, передает корреспондент БЕЛТА.

Михаил Рогатко
Михаил Рогатко

Изначально открытие ледяных скульптур планировалось на 25 декабря, но нехарактерная для зимы погода внесла свои коррективы.

"Уже второй год работаем в Могилеве с ледяными скульптурами. Но в этот раз погода устроила нам много испытаний, - поделился скульптор студии ледяного искусства Nice и один из авторов масштабного проекта Михаил Рогатко. - Обычно все работы со льдом проходят на улице, а этом году - в специальном холодильнике при постоянной температуре минус 10 градусов. Любые манипуляции с таким материалом требуют аккуратности, здесь сразу же будут видны все дефекты. Делали фигуры около 10 дней, еще четыре дня - собирали, потом устанавливали в парке. И мне кажется, с поставленной задачей мы справились, потому что главная оценка - это реакция детей. А сегодня все они улыбаются. Это же такое волшебство для них: снега нет, а лед есть".

Для создания сказочной резиденции использовали натуральный лед. Его привезли из Екатеринбурга. Как отметили скульпторы, такой лед более прочный, чем искусственный. А вот сколько простоит резиденция в такую дождливую погоду - загадка даже для специалистов. Но они уверены, что она выдержит погодные сюрпризы и будет радовать гостей и жителей Могилева.

"Мы пришли всей семьей посмотреть на ледяную красоту. Детям очень нравится. Здесь много сказочных персонажей, которых они узнают и сразу начинают радоваться. А еще их очень удивляет, как могло появиться столько льда, когда на улице дождь. Решили, что это все новогодние чудеса", - поделилась могилевчанка Анастасия Сиваева.

Братья Назар и Захар Недобоевы уже второй раз являются гостями ледяной резиденции в Подниколье. Ребятам понравились скульптуры, вот только, говорят, варежки и перчатками промокли.

После торжественного открытия резиденции Деда Мороза гостей парка ожидал сюрприз. Здесь прошел парад новогодних санок. Его участниками стали 88 зимних транспортных средств.

"Санки всегда ассоциируются с зимой. А зима - с Новым годом. Так и появилась идея необычного парада. Мы не задавали определенную тематику по украшению санок, здесь каждый смог воплотить свои задумки. Было представлено много новогодних санок: с мышками, Дедом Морозом и маленькими снежинками внутри. Были и необычные: новогоднее НЛО и самый настоящий вигвам. Такой необычный парад в Могилеве мы провели впервые. И если он получит отклик у могилевчан, может быть, сделаем его традиционным", - рассказала начальник управления культуры Могилевского горисполкома Ирина Жаббарова.

Каких только санок здесь не было: и кареты, и упряжки с оленями, и даже сказочная тыква. А в главных ролях - принцессы, снежинки, Снегурочки и Дедушки Морозы.

"Подготовка заняла у нас дней пять, - отметила создательница оригинальных санок Елена Кургузова. - Всей семьей вырезали, клеили и украшали наши санки. Получилась настоящая новогодняя карета и маленькая снежинка Виктория в ней. Идея таких новогодних санок пришла сама собой: Вика у нас - маленькая принцесса".

Погода для катания на санках сегодня в Могилеве неподходящая. Однако Елена уверена, что новогоднее настроение не зависит от природных явлений, а создается в теплом семейном кругу.-0-

Фото Олега Фойницкого

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