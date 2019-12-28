Ледяная резиденция Деда Мороза и парад санок: как в Могилеве готовятся к новогодним праздникам

28 декабря, Могилев /Анастасия Гузовская - БЕЛТА/. В Могилеве продолжается череда новогодних мероприятий. Сегодня в парке Подниколье открыли ледяную резиденцию Деда Мороза и провели парад новогодних санок, передает корреспондент БЕЛТА.

Михаил Рогатко

Изначально открытие ледяных скульптур планировалось на 25 декабря, но нехарактерная для зимы погода внесла свои коррективы.

"Уже второй год работаем в Могилеве с ледяными скульптурами. Но в этот раз погода устроила нам много испытаний, - поделился скульптор студии ледяного искусства Nice и один из авторов масштабного проекта Михаил Рогатко. - Обычно все работы со льдом проходят на улице, а этом году - в специальном холодильнике при постоянной температуре минус 10 градусов. Любые манипуляции с таким материалом требуют аккуратности, здесь сразу же будут видны все дефекты. Делали фигуры около 10 дней, еще четыре дня - собирали, потом устанавливали в парке. И мне кажется, с поставленной задачей мы справились, потому что главная оценка - это реакция детей. А сегодня все они улыбаются. Это же такое волшебство для них: снега нет, а лед есть".

Для создания сказочной резиденции использовали натуральный лед. Его привезли из Екатеринбурга. Как отметили скульпторы, такой лед более прочный, чем искусственный. А вот сколько простоит резиденция в такую дождливую погоду - загадка даже для специалистов. Но они уверены, что она выдержит погодные сюрпризы и будет радовать гостей и жителей Могилева.

"Мы пришли всей семьей посмотреть на ледяную красоту. Детям очень нравится. Здесь много сказочных персонажей, которых они узнают и сразу начинают радоваться. А еще их очень удивляет, как могло появиться столько льда, когда на улице дождь. Решили, что это все новогодние чудеса", - поделилась могилевчанка Анастасия Сиваева.

Братья Назар и Захар Недобоевы уже второй раз являются гостями ледяной резиденции в Подниколье. Ребятам понравились скульптуры, вот только, говорят, варежки и перчатками промокли.

После торжественного открытия резиденции Деда Мороза гостей парка ожидал сюрприз. Здесь прошел парад новогодних санок. Его участниками стали 88 зимних транспортных средств.

"Санки всегда ассоциируются с зимой. А зима - с Новым годом. Так и появилась идея необычного парада. Мы не задавали определенную тематику по украшению санок, здесь каждый смог воплотить свои задумки. Было представлено много новогодних санок: с мышками, Дедом Морозом и маленькими снежинками внутри. Были и необычные: новогоднее НЛО и самый настоящий вигвам. Такой необычный парад в Могилеве мы провели впервые. И если он получит отклик у могилевчан, может быть, сделаем его традиционным", - рассказала начальник управления культуры Могилевского горисполкома Ирина Жаббарова.

Каких только санок здесь не было: и кареты, и упряжки с оленями, и даже сказочная тыква. А в главных ролях - принцессы, снежинки, Снегурочки и Дедушки Морозы.

"Подготовка заняла у нас дней пять, - отметила создательница оригинальных санок Елена Кургузова. - Всей семьей вырезали, клеили и украшали наши санки. Получилась настоящая новогодняя карета и маленькая снежинка Виктория в ней. Идея таких новогодних санок пришла сама собой: Вика у нас - маленькая принцесса".

Погода для катания на санках сегодня в Могилеве неподходящая. Однако Елена уверена, что новогоднее настроение не зависит от природных явлений, а создается в теплом семейном кругу.-0-

Фото Олега Фойницкого