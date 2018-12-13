Ледовую арену в Малиновке задействуют для питания участников II Европейских игр

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ледовую арену в минском микрорайоне Малиновка возле Студенческой деревни, где располагается спортивная детско-юношеская школа олимпийского резерва (СДЮШОР) по фигурному катанию, приспособят для питания участников II Европейских игр. Временно занятия для детей будут проводиться на других площадках, сообщил корреспонденту БЕЛТА первый заместитель начальника главного управления спорта и туризма Мингорисполкома Андрей Патеев.

"СДЮШОР не закрывается, лед на большой арене не будет растапливаться, пока не найдутся другие спортивные объекты, чтобы туда перевести часть детей. На малой арене тренировки продолжатся. В любом случае здание планируется задействовать во время проведения знакового международного соревнования, его нужно подготовить к приему гостей", - отметил Андрей Патеев.

Изначально предполагалось разместить здесь временный павильон для питания, но после было принято решение для рационального использования бюджетных средств пристроить помещение. В период II Европейских игр в нем организуют питание спортсменов, а в дальнейшем оно станет универсальным спортивным залом для СДЮШОР. "Пока дату, когда в расписание юных фигуристов внесут изменения, назвать не могу. Но это точно будет не 17 декабря, а позже", - сказал Андрей Патеев, комментируя появившуюся в СМИ информацию.

Всего в СДЮШОР занимаются около 400 юных фигуристов, на катке также тренируются хоккеисты. Основная часть спортсменов продолжит занятия на малой арене. Временно сменить прописку, по предварительной информации, придется двум хоккейным командам и, возможно, некоторым фигуристам. В качестве альтернативных площадок рассматриваются "Чижовка-Арена" и ледовый дворец на Притыцкого. "На уровне Министерства спорта будет проводиться совещание, где рассмотрим эти вопросы. Никто не останется без внимания", - сказал Андрей Патеев.-0-