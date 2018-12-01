Ледовые площадки и лыжные трассы появятся во всех районах Гродненской области

1 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В зимний сезон места для активного отдыха появятся во всех районах Гродненской области. У школ планируется создать свыше 240 ледовых площадок и лыжных трасс. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил директор областного учебно-методического центра физического воспитания населения Евгений Надиевский.

"Кроме того, планируется залить около 50 хоккейных коробок. Появится около 30 лыжных трасс протяженностью от 1 км и более", - отметил Евгений Надиевский. В некоторых районах к заливке льда уже приступили. В других ждут по-настоящему зимней погоды.

Планируется, что в этом зимнем сезоне будут работать около 50 пунктов проката инвентаря. По традиции, размещены они будут в местах массового отдыха. Подготовлено около 5 тыс. пар коньков и лыж.

Появятся в регионе и популярные теперь тюбинговые трассы. Откроют их в Лиде и в окрестностях Гродно. Кстати, зимний сезон в регионе открылся именно с 1 декабря, несмотря на отсутствие снега. Например, в парке активного отдыха "Коробчицкий Олимп" в пригороде Гродно воспользовались морозной погодой и включили снеговые пушки: на склонах горнолыжного комплекса открывают тюбинговую трассу. Если погода позволит, планируется приступить к подготовке и спусков для лыжников.

На зиму запланировано проведение массовых мероприятий и соревнований. Пройдут лыжные забеги, соревнования по биатлону, любительские турниры по хоккею на ледовых площадках.-0-