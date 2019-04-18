Ледовый дворец начнут строить в Борисове в конце 2019 года

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Борисове в конце 2019 года начнут строить ледовый дворец, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя Борисовского райисполкома по вопросам строительства и ЖКХ Олег Кирюта.

"В октябре текущего года должна быть готова проектно-сметная документация. Потом приступим к строительству ледового дворца, - сказал Олег Кирюта. - Объект появится за мостом через Березину на площадке напротив "Короны".

В здании будут оборудованы две ледовые площадки - основная и тренировочная. Основной лед будет вмещать 2 тыс. зрителей. Если необходимо будет провести культурно-массовое мероприятие, лед застилают специальным покрытием, на котором устанавливают дополнительные посадочные места. В итоге концерт смогут посетить до 2,5 тыс. человек. Сейчас есть Дом культуры на 780 посадочных мест. Также на базе дворца планируется проводить соревнования по 18 видам спорта, сказал зампредседателя Борисовского райисполкома.

Средства на строительство дворца будут выделены из областного бюджета. Однако, сказал Олег Кирюта, могут подключиться и республиканские организации. В частности, вопрос обсуждается с Национальным олимпийским комитетом и Министерством спорта и туризма.-0-