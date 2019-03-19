Легкоатлетические эстафеты проведут 3 мая во всех районах Гродненской области

19 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Легкоатлетические эстафеты, приуроченные к 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистких захватчиков, одновременно стартуют во всех районах Гродненского региона, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник управления спорта и туризма Гродненского облисполкома Олег Андрейчик по итогам заседания областного оргкомитета по подготовке к празднованию значимой даты.

Принять участие в забегах смогут все желающие - команды школ, ссузов, трудовых коллективов. Маршрут эстафет будет проложен по центральным улицам городов и поселков. "Стартуют они, как планируем, 3 мая в 15.00. Дата выбрана не случайно - именно в этот день с 1940 года ежегодно проводится старейшая в Гродно легкоатлетическая эстафета на призы областной газеты. Когда-то она начиналась как забег для школьников, однако сегодня это значимое событие в спортивной жизни города, где за престижную победу борются и команды вузов, предприятий, организаций", - рассказал Олег Андрейчик. Пригласят к участие в забегах и гостей, например, команды городов-побратимов.

Немало в регионе и других спортивных событий, посвященных памяти героев войны. Среди них турнир по боксу памяти героя-пограничника Виктора Усова, турнир по самбо памяти героя-пограничника Александра Сивачева, соревнования по плаванию памяти Ольги Соломовой, турнир по борьбе памяти Дмитрия Карбышева и другие. К участию приглашаются и спортсмены из-за рубежа.

"История этих турниров насчитывает не один десяток лет, наработан немалый опыт по их проведению и организации. Сегодня по уровню участников, организации они соответствуют всем современным требованиям. Неудивительно, что для участия в них поданы заявки от представителей более чем 20 стран", - отметил Олег Андрейчик. Ондобавил, что привлечение большего количества иностранных гостей положительно скажется на повышении туристической привлекательности региона.

Актуализированы будут и все туристические маршруты, связанные с военными событиями, освобождением региона - они есть в каждом районе. Причем туристы (а весной и летом на подобные экскурсии будут активно приглашать школьников) могут выбирать, будет этот тур велосипедный, пеший либо водный.-0-