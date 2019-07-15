Легкоатлетический марафон пройдет 6 октября в Могилеве

15 июля, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Могилеве 6 октября пройдет масштабный спортивный праздник "Мебелаин Марафон", сообщили корреспонденту БЕЛТА в оргкомитете мероприятия.

Забег стартует на площади Славы, а его маршрут проляжет по самым красивым местам Могилева. Соревнования пройдут на трех дистанциях: 42 км 195 м; 10 км; 4 км. На дистанции в 42 км 195 м попробовать свои силы смогут мужчины и женщины в пяти возрастных категориях (18-29 лет, 30-39, 40-49, 50-59, 60+). В этом году организаторы марафона установили лимит (квоту) на участие в марафоне: не более 250 марафонцев. По истечении квоты регистрация участников прекращается. На дистанции 42 км 195 м будут награждаться мужчины и женщины, занявшие 1-6 места в абсолютном первенстве, 1-3 места в своих возрастных группах.

Расстояние в 10 км смогут преодолеть участники в пяти указанных выше категориях. Наградят мужчин и женщин, занявших 1-5 места в абсолютном первенстве. Для начинающих участников марафона предусмотрена дистанция в 4 км. Здесь будут награждаться мужчины и женщины, юноши и девушки, занявшие 1-3 места в абсолютном первенстве.

Все желающие поучаствовать в марафоне могут предварительно пройти онлайн-регистрацию. Запись продлится по 5 октября. После регистрации в течение семи дней участник обязан уплатить регистрационный (стартовый) взнос. Сумма взноса варьируется в зависимости от даты регистрации и выбранной дистанции. В день проведения марафона, 6 октября, зарегистрироваться можно будет также на месте выдачи стартовых номеров (только для иногородних участников).

"Мы хотим сделать яркий праздник для могилевчан и наших гостей. Праздник, который принесет не только удовольствие, но и будет способствовать улучшению здоровья участников, развитию города, - отметил директор ИООО "Мебелаин" Тимофей Кузьминич. - Концепция марафона "Второе дыхание" тесно связана с силой духа марафонцев, а также чистотой городского воздуха. Это актуальный вопрос для Могилева, поэтому во время подготовки и проведения мероприятия мы будем подробно освещать и пропагандировать необходимость заботы об окружающей среде и нашем здоровье".

Организаторами соревнований выступают Могилевский областной и городской исполнительные комитеты, Республиканский центр олимпийской подготовки по легкой атлетике, управление спорта и туризма Могилевского облисполкома, Белорусская федерация легкой атлетики, ИООО "Мебелаин". Предыдущий марафон собрал более трех тысяч участников.-0-