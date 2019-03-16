Легкоатлетический пробег в честь Дня образования внутренних войск состоится 17 марта в Минске

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столичном Лошицком парке 17 марта пройдет XII легкоатлетический пробег, посвященный 101-й годовщине со Дня образования внутренних войск МВД Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе внутренних войск.

Участие в пробеге примут спортсмены, военнослужащие соединений и воинских частей внутренних войск, представители иных силовых структур, учреждений образования. Записаться может любой желающий - регистрация участников с 8.00 до 10.30.

В 11.00 будет дан старт для детей 12-17 лет, которые выйдут на дистанцию в 1 км. Затем отрезки в 5 км или 10 км будут покорять мужчины и женщины в различных возрастных группах.

Участники и болельщики смогут ознакомиться с выставкой военной техники, форменного обмундирования, оружия и спецсредств, увидеть показательное выступление бойцов роты специального назначения, а также подкрепиться солдатской кашей и горячим чаем. Праздничное настроение будут создавать выступления артистов заслуженного коллектива Беларуси - ансамбля песни и танца внутренних войск МВД.-0-