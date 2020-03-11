Легкоатлетический пробег в честь Дня образования внутренних войск состоится 22 марта в Минске

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. XIII Легкоатлетический пробег, посвященный 102-й годовщине со дня образования внутренних войск МВД, пройдет 22 марта в Лошицком парке Минска, сообщили БЕЛТА в ведомстве.

В пробеге примут участие спортсмены, военнослужащие соединений и воинских частей внутренних войск, представители силовых структур, учреждений образования и все желающие. В 10.40 состоится торжественное открытие соревнований. В 11.00 будет дан старт для ребят 12-17 лет, которые выйдут на дистанцию в 1 км. Затем дистанции в 5 и 10 км будут покорять мужчины и женщины в различных возрастных группах.

Участники и болельщики смогут ознакомиться с выставкой военной техники, форменного обмундирования, оружия и спецсредств, увидеть показательное выступление бойцов роты специального назначения, а также подкрепиться солдатской кашей и горячим чаем. Праздничное настроение для всех присутствующих будут создавать артисты заслуженного коллектива Беларуси ансамбля песни и танца внутренних войск МВД.-0-