Легковушка проехала на красный свет и столкнулась с другим авто в Минске

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске водитель легкового автомобиля проехал на красный свет и столкнулся с другой машиной, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации ведущего специалиста по агитации и пропаганде отдела ГАИ Центрального РУВД Минска Татьяны Ященко, 26-летний водитель на автомобиле "Деу" ехал по улице Орловской со стороны улицы Карастояновой в направлении улицы Гая. На перекрестке улиц Орловская и Гая он продолжил двигаться на красный сигнал светофора и столкнулся с автомобилем "Фольксваген", водитель которого поворачивала налево. В результате аварии "Фольксваген" оказался на тротуаре.

Пострадавших нет. Автомобили получили механические повреждения. Проводится проверка. На месте работали сотрудники ОГАИ Центрального РУВД Минска.-0-