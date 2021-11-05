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05 ноября 2021, 15:30

Лего-студия и сенсорно-динамический зал: центр развития ребенка открыли в Солигорске

Фото sb.by
Фото sb.by

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дошкольный центр развития ребенка №3 УСР и ЖКХ ОАО "Беларуськалий" открыли сегодня в Солигорске в преддверии Дня Октябрьской революции. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала начальник отдела информационно-идеологической работы ОАО "Беларуськалий" Наталия Навицкая.

"Предприятие старается создать комфортные условия для своих сотрудников не только на работе, но и в будничной жизни. Для специалистов и их семей строят квартиры, работает 10 ведомственных детских садов, а также открываются дошкольные центры развития ребенка. В этом году такой появился в Петрикове, а сегодня, в преддверии Дня Октябрьской революции, открыли данный объект в Солигорске. Здесь дети смогут общаться со сверстниками, знакомиться с природой, искусством и трудом, учиться самостоятельности, инициативности, развивать творческое начало", - рассказала Наталия Навицкая.

Дошкольное учреждение рассчитано на 330 мест. В нем будет функционировать 17 групп, в том числе две группы интегрированного обучения и воспитания детей с особенностями психофизического развития.

В центре развития создана современная игровая и безбарьерная среда для равного доступа к развитию всех детей без исключения. В нем оборудованы современные игровые комнаты с интерактивом, музыкально-театральный зал, лего-центр, творческая мастерская, комната духовного наследия, медицинский блок с физиопроцедурным кабинетом. Есть и сенсорно-динамический зал "Дом Совы". Это уникальное пространство, которое помогает ребенку с особенностями психофизического развития почувствовать свое тело, осознать себя в пространстве и под профессиональным контролем специалиста ускорить и улучшить реабилитационную и коррекционную динамику.

Также благоустроена территория рядом с центром. Здесь установлены 17 игровых площадок с надворным оборудованием, три спортивные площадки и территория для изучения ПДД, летний бассейн.

Заказчиком строительства объекта выступило УКС ОАО "Беларуськалий". Генеральная подрядная организация - СУ-123 ОАО "Стройтрест №3 Ордена Октябрьской революции". Разработкой проекта занимались специалисты ОАО "Брестпроект".-0-

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