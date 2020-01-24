Лельчицы присоединятся к акции "Во славу общей Победы!"

24 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Лельчицы присоединятся сегодня к республиканскому патриотическому проекту "Во славу общей Победы!", сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделе идеологической работы, культуры и по делам молодежи Лельчицкого райисполкома.

Мирный митинг и церемония передачи капсул с воинских захоронений пройдет у братской могилы погибших комсомольцев, летчиков и партизан райцентра. В присутствии руководства района, представителей предприятий, общественных объединений и молодежи горсти земли, собранные со всех братских захоронений лельчицкого края, будут помещены в общую капсулу с изображением герба района. Священнослужители проведут литию.

Старт республиканскому проекту в районе был дан в октябре 2019 года в деревне Мошье. За это время взято по горсти земли с воинских захоронений на территории всех сельских советов. Это 47 братских могил, в которых похоронены более 600 воинов Красной Армии и партизан, погибших при освобождении района или скончавшихся от ран в госпиталях в январе-феврале 1944 года, а также более 2 тыс. мирных жителей, расстрелянных и сожженных фашистами.

В составе Красной Армии дорогами войны прошли около 3 тыс. жителей района, 2 676 из них отдали жизнь за приближение Победы. В партизанских отрядах и подполье погибли 350 народных мстителей и членов их семей, 1 790 лельчан были угнаны в Германию, 155 из них не вернулись домой. Равным боевому был и подвиг послевоенного восстановления народного хозяйства, отметили в райисполкоме.

Торжественное мероприятие будет посвящено также 76-й годовщине освобождения городского поселка Лельчицы от немецко-фашистских захватчиков.

В эти дни в каждом районе страны собирают символические горсти земли со всех памятных мест Беларуси, где покоятся погибшие в боях с немецко-фашистскими захватчиками защитники и мирные жители - жертвы войны. Впоследствии капсулы с землей будут собраны в крипте храма-памятника в честь Всех Святых в Минске. Планируется, что торжественная церемония закладки специальных капсул пройдет в 75-й День Победы.-0-