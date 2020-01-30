Лениградская область заинтересована в белорусском опыте растениеводства и животноводства

30 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Ленинградская область России заинтересована в поставках белорусской сельскохозяйственной техники, а также в опыте растениеводства и животноводства. Об этом шла речь на заседании в Могилеве восьмой совместной комиссии по развитию сотрудничества Беларуси с Ленинградской областью РФ, передает корреспондент БЕЛТА.

Заместитель председателя правительства Ленинградской области Олег Малащенко отметил, что Беларусь и Ленинградскую область связывают длительные дружеские отношения. Успешно развиваются контакты в торгово-экономической, социально-гуманитарной, агропромышленной, строительной, культурной и других сферах. "Мы заинтересованы в поставках белорусской сельскохозяйственной техники, особенно тракторов. Еще одним направлением сотрудничества может стать растениеводство и животноводство. В этой сфере у Беларуси наработан большой опыт, который можно адаптировать для нашего региона", - сказал Олег Малащенко.

Заинтересован российский регион и в поставках белорусской лесозаготовительной техники, привлечении специалистов строительной сферы. Важно развивать культурный обмен.

Устойчивый характер приобрело сотрудничество Ленинградской области с Могилевским регионом. "В отношениях Могилевской и Ленинградской области наблюдается значительная динамика, - отметил председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц. - Мы поставляем продукцию ОАО "Могилевхимволокно", цемент, мясные и молочные изделия, участвуем в совместных работах по замене лифтового оборудования в российском регионе. За январь-ноябрь 2019 года внешнеторговый оборот между субъектами хозяйствования составил $65 млн и увеличился на 3,4%. Экспорт составил почти $57 млн, а импорт - почти $9 млн".

Участники заседания подвели итоги работы за 2019 год и определили точки взаимодействия на текущий год и ближайшую перспективу.

Завтра, 31 января, российская делегация посетит крупные предприятия Могилевской области: "Могилевлифтмаш", Быховский консервно-овощесушильный завод, "Бобруйскагромаш" и Бобруйский завод биотехнологий.-0-

Фото Олега Фойницкого