Леонид Заяц нацелен на повышение эффективности экономики Могилевского региона

3 апреля, Шклов /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Новый председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц сделает акцент в своей работе на повышении эффективности экономики региона и профессионального уровня кадров. Об этом он заявил сегодня журналистам во время посещения производственных объектов агрохолдинга "Купаловское" Шкловского района, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам губернатора, в области накопилось немало вопросов, требующих оперативного решения. "Нам предстоит серьезная работа над совершенствованием технологий в растениеводстве и животноводстве АПК области, повышении профессионального уровня кадров, - отметил Леонид Заяц. - На производствах должна быть установлена строжайшая дисциплина и ответственность кадров. Потому что без соблюдения технологий еще никому не удавалось добиться высоких результатов".

По мнению руководителя области, в регионе есть свои так называемые маяки почти в каждом районе. С них нужно брать пример, перенимать опыт. "Задача местных органов власти, облисполкома - обеспечить эффективную эксплуатацию основных средств: молочно-товарных комплексов, свинокомплексов, птицефабрик, других производственных объектов, которые способны приносить прибыль. Нужно производить больше востребованной товарной продукции, реализовывать ее по хорошим ценам, а полученные средства направлять на хозяйственную деятельность, развитие социальной инфраструктуры, повышение заработной платы", - считает Леонид Заяц.

По его словам, данные вопросы в ближайшее время будут рассмотрены на заседании облисполкома, перед кадрами будут поставлены соответствующие задачи. "Мы намерены взять на контроль развитие каждого района, чтобы область получила соответствующую динамику развития. Времени у нас мало - за два года мы должны изменить экономику региона и войти в число лидеров среди других областей", - подытожил председатель облисполкома.

Самой важной текущей задачей он назвал проведение посевной кампании в оптимальные агротехнические сроки. "Нам необходимо мобилизовать кадры, технические средства для того, чтобы в течение 10 дней завершить сев ранних яровых зерновых культур, а до 9 мая - и всех остальных полевых культур", - сказал Леонид Заяц.-0-