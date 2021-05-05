Лепельский райисполком повторно организует конкурс по продаже акций сельхозпредприятия по указу №399

5 мая, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Лепельский райисполком организует 9 июня повторный конкурс по продаже пакета акций ОАО "Черейщина" (Лепельский район) в размере 57% уставного фонда общества. Такая информация размещена на официальном сайте районного исполнительного комитета, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Лепельский район готов выйти из акционерного капитала "Черейщины", реализовав полностью принадлежащие ему акции в уставном фонде ОАО. На конкурс выставляются почти 2,2 млн акций, рыночная стоимость пакета ценных бумаг определена в размере свыше Br4,1 млн. Продажа ценных бумаг убыточного сельскохозяйственного предприятия с использованием механизмов и инструментов указа №399 "О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных организаций" организуется в Витебской области впервые. Таким образом организаторы конкурса рассчитывают привлечь инвестиции в развитие предприятия. Указ №399 предусматривает для убыточных сельхозорганизаций ряд преференций, в том числе отсрочку по погашению обязательств, льготное кредитование. Предыдущий конкурс, назначенный на 23 апреля, признан несостоявшимся ввиду отсутствия заявок на участие. Однако с учетом проявленного в ходе подготовительной работы интереса к ценным бумагам сельхозорганизации со стороны потенциальных инвесторов решено объявить повторный конкурс, пояснили организаторы.

Торги в виде конкурса проводятся с условиями, которые предусматривают, в частности, сохранение специализации предприятия на производстве сельхозпродукции, инвестирование не менее Br10 млн в развитие материально-технической базы акционерного общества в течение 1 года с даты заключения договора купли-продажи акций, сохранение до 90% численности работников в период до 2025 года, а также неизменность социальных гарантий, увеличение среднего уровня зарплаты по предприятию, который должен быть не ниже среднего по району. Кроме того, новый акционер обязуется обеспечить численность поголовья КРС не менее 2,1 тыс. голов, увеличение продуктивности дойного стада (годовой удой на уровне не ниже среднего по стране), а также безубыточную работу ОАО до 2025 года включительно.

Для участия в конкурсе потенциальным инвесторам необходимо в срок не позднее 3 июня подать документы, включая конкурсные предложения, в адрес организатора. Победителем будет признан участник, предложения которого по заключению комиссии соответствуют условиям конкурса или улучшают их. Новому акционеру предстоит также возместить около Br16,5 тыс. затрат на проведение независимой оценки активов.

ОАО "Черейщина" специализируется на производстве животноводческой продукции, зерновых и зернобобовых культур, маслосемян рапса. Уставной фонд общества превышает Br3,04 млн. По данным на 1 января 2021 года площадь сельхозугодий составляет почти 3,1 тыс. га, в том числе пашни - около 2,2 тыс. га. В организации работает 124 человека, или 11,1% от общей численности специалистов, занятых в сельхозпроизводстве Лепельского района.-0-