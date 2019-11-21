Лепельский центр "Жемчужина" планирует в 2020 году оздоровить по линии СГ около 400 детей

21 ноября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Детский реабилитационно-оздоровительный центр "Жемчужина" в Лепельском районе намерен в 2020 году увеличить количество детей, проходящих оздоровление по путевкам Союзного государства, сообщила корреспонденту БЕЛТА директор центра Вера Закревская.

В этом году поправить свое здоровье по линии Союзного государства в здравнице смогли 280 ребят из Брянской, Калужской, Тульской областей России и Гомельской, Могилевской и Брестской областей Беларуси. Планируется, что в 2020 году в центр приедет на 100 ребят больше.

"С 2004 года "Жемчужина" является одним из постоянных исполнителей программы Союзного государства по организации лечения и оздоровления детей из районов Беларуси и России, наиболее пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС. За это время наш центр наработал огромный опыт оказания профилактической и лечебно-оздоровительной помощи детям, создана мощная материально-техническая и медицинская база, что позволяет проводить комплексную реабилитацию детей и подростков по индивидуальным программам", - подчеркнула руководитель центра.

Касаясь востребованности лепельской здравницы, Вера Закревская отметила, что на протяжении последних лет "Жемчужина" стала постоянным местом проведения целого ряда российских образовательных проектов, связанных с олимпиадным движением. Например, сейчас с ноября по декабрь по четырем таким программам центр примет около 800 ребят. 370 из них - участники международной олимпиады по экспериментальной физике из шести стран. Олимпиада пройдет в "Жемчужине" с 23 по 30 ноября. Следующий год также уже почти полностью расписан.

"Очень важно, что помимо индивидуальной программы по оздоровлению и лечению ребята во время своего пребывания активно знакомятся с Беларусью. Для них организуются поездки в Беловежскую пущу, Брестскую крепость, Полоцк, на БелАЗ", - отметила Вера Закревская.

Ежегодно укрепляется материально-техническая база центра. Сейчас важнейший проект - строительство нового спального корпуса, который позволит расширить возможности здравницы по оказанию санаторно-оздоровительных услуг.-0-