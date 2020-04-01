Лес, расти!

Зеленые лесные массивы в кружевах рек и ручьев - более 100 тыс. гектаров занимает Щучинский лесхоз. Лесники, как радивые хозяева, бережно ухаживают за насаждениями, сохраняя и преумножая природное богатство района.

Служить природе

ГЛХУ "Щучинский лесхоз" - одно из крупнейших лесохозяйственных предприятий Гродненщины, расположенное на территории сразу трех районов: Щучинского, Лидского и Мостовского. В его составе - 11 лесничеств, лесосеменной и деревообрабатывающий цеха, ремонтно-механические мастерские, базисный питомник и лесоохотничье хозяйство.

Основные лесообразующие породы: сосна, ель, ольха, дуб, лиственница. На территории Щучинского лесничества сохранились насаждения пробкового дерева.

- Главная задача - охранять зеленые угодья, ухаживать за лесом, занимаясь его восстановлением, - отмечает директор ГЛХУ "Щучинский лесхоз" Михаил Сущевский. - Ежегодно лесовосстановление проводится примерно на 400 гектарах. В посадках, например, в рамках Недели леса ежегодно участвуют школьники, коллективы предприятий нашего района. В этом году акция пройдет с 28 марта по 4 апреля, и мы вновь приглашаем к участию всех желающих.

Аlma mater для деревьев

Выращиванием посадочного материала в лесхозе занимаются работники питомника. На территории в 18,5 гектара произрастают не только основные лесообразующие культуры, но и декоративные растения - около 50 видов.

Питомник полностью обеспечивает предприятие посадочным материалом для лесовосстановительных работ. Часть сеянцев выращивается на продажу. Щучинский лесхоз всегда готов прийти на помощь и предложить качественный посадочный материал. Только с начала этого года реализовано в другие лесхозы около миллиона сеянцев разных пород.

- В нашем питомнике работает всего восемь человек, из них шесть лесоводов. Каждый из нас отлично знает свое дело, любит лес и готов тратить на его сохранение и восстановление много времени и сил, - уверен начальник питомника Александр Трахимчик.

Зеленое богатство - в рублевое

Всей душой болеть за общее дело - один из главных принципов работы коллектива ГЛХУ "Щучинский лесхоз". Всего здесь трудится 470 человек. Есть сотрудники, у которых стаж работы более 20-30 лет. Активно устраиваются сюда на работу начинающие специалисты. К слову, закрепляемость молодежи в лесном хозяйстве одна из самых высоких в регионе.

С таким коллективом, по словам Михаила Сущевского, все задачи по плечу. Надо сказать, что на 2020 год они масштабные, особенно в деревообработке. В 2019-м на предприятии установили новую линию, позволяющую перерабатывать древесину с диаметром от 26 сантиметров и больше и увеличить объем переработки круглого леса до 6 тыс. кубометров в месяц. На эту цифру планируется выйти уже в нынешнем году. Что еще главное для лесхоза? Оберегать и преумножать зеленую кладовую Щучинщины.

Марина ВАЛАХ, газета "7 Дней"

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