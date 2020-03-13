Лесхозы Брестской области начали поставлять березовый сок на экспорт

13 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Лесхозы Брестской области на этой неделе начали первые в 2020 году поставки березового сока на экспорт, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель генерального директора по идеологической работе Брестского государственного производственного лесохозяйственного объединения (ГПЛХО) Илья Шпак.

В Брестской области сезон заготовки березового сока начался 5 марта. За это время 14 лесхозов региона собрали почти 1 тыс. т полезной продукции. Безоговорочным лидером является Лунинецкий лесхоз, на долю которого приходится 35% от общего объема. "На этой неделе начали экспортные поставки сока. По данным на 13 марта, в Литву отгрузили 71,5 т. Из них 47,5 т отправил Лунинецкий лесхоз, остальное количество - Ивацевичский", - отметил Илья Шпак. Также за рубеж березовик намерены поставлять Ганцевичский и Пинский лесхозы.

На перерабатывающие предприятия страны лесхозы Брестского ГПЛХО уже отгрузили около 860 т березового сока. Еще 36 т реализовали населению. Приобрести полезный напиток можно по цене Br0,15-0,17 за 1 л в любом лесничестве.

В Брестской области в нынешнем сезоне сокодвижение малоинтенсивное. "Вероятно, это связано с погодными условиями. Зимой было недостаточно влаги, сейчас ночью и по утрам прохладно. Все эти факторы влияют на обильность сокодвижения", - пояснил заместитель гендиректора ГПЛХО.

Специалисты обращают внимание, что без разрешения заниматься заготовкой березового сока запрещено. Согласно ч.1 ст.15.26 КоАП, нарушение установленных правил влечет предупреждение или штраф до 20 базовых величин (1 БВ составляет Br27), на индивидуального предпринимателя - до 100 БВ, юридическое лицо - до 500 БВ.-0-