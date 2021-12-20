Лесхозы Брестской области начали продажу живых елей

20 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области сегодня началась массовая продажа живых елей к Рождеству и Новому году, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель руководителя по идеологической работе Брестского государственного производственного лесохозяйственного объединения Илья Шпак.

Первые елочные базары в регионе открылись в прошедшие выходные. "Например, 18-19 декабря Брестский лесхоз на базарах продал 145 деревьев: из них семь сосен, а остальные - елки. В кадках купили 18 деревьев. С 20 декабря лесхозы области начинают массовую торговлю живыми елями. Всего наших точек в регионе будет 140", - рассказал Илья Шпак.

Плантации новогодних деревьев заложены в 14 лесхозах Брестской области. Наиболее крупные расположены в Кобринском, Ивацевичском и Пинском районах. В этом году лесхозы рассчитывают продать к Рождеству и Новому году около 18 тыс. живых елей и сосен. Стоимость деревьев традиционно будет зависеть от их высоты и места доставки. Предварительно, цена на елку до 1 м составит от Br6,5 до Br9,1. В диапазоне Br7,7 - Br11,7 можно будет приобрести ель до 2 м. Цена на вечнозеленую красавицу высотой до 3 м будет варьироваться от Br11 до Br15.

С 17 декабря лесная охрана перешла на усиленный вариант несения службы. В зоне повышенного внимания работников находятся дороги, а на выездах из лесов будут устанавливать дополнительные фотоловушки. За незаконную рубку деревьев (ст.16.17 КоАП) нарушителям грозит штраф от 5 до 50 базовых величин (одна БВ - Br29). Для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц закон предусматривает более строгое наказание.-0-