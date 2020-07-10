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10 июля 2020, 14:38

Лесхозы Брестской области начали разрабатывать участки после бури

10 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Кобринский опытный, Брестский и Малоритский лесхозы начали разработку ветровально-буреломных лесосек для проведения санитарных рубок, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Стихия разыгралась в Брестской области вечером 6 июля. Сильный ветер, порывы которого достигали 15 м/с, ломал деревья, вырывал их с корнем. Наибольший урон причинен Кобринскому опытному, Брестскому и Малоритскому лесхозам. Предварительно, на 180 га нужно провести сплошные санитарные рубки, еще на 215 га - выборочные. Лесная охрана оперативно занялась отводами и приступила к разработке ветровально-буреломных лесосек.

В частности, работники Малоритского лесхоза сегодня трудятся вблизи агрогородка Великорита. По сосняку, которому более 40 лет, ураган прошелся будто косой. Его последствия сейчас устраняют около 20 человек. "Конечно, обидно, столько времени выращивали лес, а за несколько часов все труды были уничтожены. Но со стихией не поспоришь. Нужно как можно скорее разрабатывать участки, чтобы древесина не потеряла в качестве. Вся она будет вовлечена в хозяйственный оборот", - подчеркнул главный лесничий Малоритского лесхоза Василий Петручик. Заготовленную древесину сразу же отвозят на склады. Затем ее отгрузят потребителям (например, Светлогорскому целлюлозно-картонному комбинату) либо отправят на переработку.

К слову, лесная охрана помогает устранять последствия урагана и местным жителям. "Помогали в расчистке дорог. Также примем участие в субботнике, который организует Великоритский сельсовет. Будем распиливать упавшие деревья", - рассказал Василий Петручик.

Наибольший урон причинен хвойным лесам. Сильный ветер сломал их стволы, из-за этого будет меньший выход деловой древесины. Более устойчивыми оказались лиственные - дуб, береза, ольха. Такие деревья вывернуты с корнем. "В первую очередь начнем работать с хвойными насаждениями, поскольку они более подвержены потере качества в летний период. С этими объемами намерены справиться в кратчайшие сроки. Это касается сплошных санитарных рубок, затем приступим к выборочным. Попозже перейдем на березняки, ольшаники, где древесина может дольше сохраниться, потому что еще идет питание от корня", - пояснили в Брестском государственном производственном лесохозяйственном объединении.

После окончания заготовительных работ лесосеки будут подготовлены для посадки новых лесов. Уже следующей весной там проведут лесовосстановление.-0-

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Брестская область лесное хозяйство
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