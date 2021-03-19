Лесхозы Брестской области планируют начать заготовку березового сока на следующей неделе

19 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Лесхозы Брестской области в ближайшие дни планируют приступить к заготовке березового сока, сообщил корреспонденту БЕЛТА ведущий инженер отдела производства и реализации продукции Брестского государственного производственного лесохозяйственного объединения Александр Чаботько.

"Все лесхозы области готовы к сезону заготовки. Закуплены пакеты и другая тара для сбора и хранения березового сока. Ждем начала сокодвижения. Возможно, с понедельника начнем заготавливать. Пробные проколы делали, но погода пока неустойчивая", - отметил Александр Чаботько. Заготавливать сок будут все 14 лесхозов региона.

Собеседник подчеркнул, что основная задача - обеспечить полезным напитком население, которому намечено реализовать около 600 т. Также заключены договоры на поставку продукции перерабатывающим предприятиям. Среди основных покупателей в области - Ляховичский и Пружанский консервные заводы, Малоритский консервноовощесушильный комбинат, ООО "Рольник" в Столинском районе. Есть предложения о поставках в другие регионы страны.

Также прорабатываются варианты экспорта. У Ивацевичского, Ганцевичского, Лунинецкого и Пинского лесхозов есть предварительные договоренности о поставках березового сока в Литву.

Продолжительность сокодвижения напрямую зависит от погоды. При благоприятных условиях этот период может продлиться от трех до пяти недель. Специалисты обращают внимание на то, что без разрешения заготавливать березовый сок запрещено. Нарушителям грозят штрафы.

В Брестской области в 2020 году сезон заготовки березового сока стартовал в начале марта.-0-