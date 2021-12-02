Лесхозы Брестской области планируют реализовать 18 тыс. новогодних елей

2 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Лесхозы Брестской области планируют реализовать на елочных базарах не менее 18 тыс. живых елей, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель руководителя по идеологической работе Брестского государственного производственного лесохозяйственного объединения Илья Шпак.

Сейчас в лесном хозяйстве региона активно готовятся к предстоящим праздникам, подбирают участки для заготовки новогодних елей. Реализовывать их будет каждый лесхоз ГПЛХО. "В прошлом году мы продали 18,3 тыс. деревьев. Не меньше планируем реализовать и сейчас", - сказал Илья Шпак.

По его словам, акцент будет сделан на ели в кадках. Как показывает практика, спрос на такой товар среди населения ежегодно увеличивается. "При продаже мы даем покупателям рекомендации по уходу за такими деревьями. Во время акции "Неделя леса" они могут высадить свою ель в определенном месте и затем наблюдать за ее ростом", - заметил специалист.

Стоимость деревьев традиционно будет зависеть от их высоты и места доставки. Предварительно, цена на елку до 1 м составит от Br6,5 до Br9,1. В диапазоне Br7,7 - Br11,7 можно будет приобрести ель до 2 м. Цена на вечнозеленую красавицу высотой до 3 м будет варьироваться от Br11 до Br15.

Первые елочные базары откроются 18 декабря в Бресте и Ивацевичах. Массовая продажа новогодних елей в области начнется с 20 декабря. Для торговли главным новогодним символом в регионе определено более 40 площадок, в том числе в лесхозах и лесничествах.-0-