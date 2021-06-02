Лесхозы Брестской области со следующей недели начнут откачку меда

2 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. Лесхозы Брестской области со следующей недели планируют начать откачку меда, сообщил корреспонденту БЕЛТА ведущий инженер отдела производства и реализации продукции Брестского государственного производственного лесохозяйственного объединения (ГПЛХО) Александр Чаботько.

"В Брестской области, несмотря на прохладную погоду, лесхозы со следующей недели планируют начать откачку меда. Каждый из 15 лесхозов, за исключением Домановского, занимается пчеловодством. Количество пчелосемей у них разное - от 90 до 250", - отметил Александр Чаботько.

Первый медосбор, который откачают в этом году, в основном будет с рапсовых полей. Не будет исключением и лесной мед, нектар для которого пчелы собрали с цветущих трав и деревьев (черника, крушина, малина, разнотравье). "Со второй откачки, которую планируется начать в конце июля - начале августа, в основном мед будет с гречихи, вереска, иван-чая и разнотравья. Независимо от растений-медоносов мед всегда душистый, полезный и вкусный", - рассказал ведущий инженер Брестского ГПЛХО.

Купить натуральный мед жители региона смогут в лесхозах. Например, в прошлом году было заготовлено более 35,1 т полезного продукта. Сколько откачают в этом году, во многом будет зависеть от погодных условий.-0-