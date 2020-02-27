Лесхозы Брестской области в ближайшие дни планируют начать заготовку березового сока

27 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Лесхозы Брестской области уже в ближайшие дни планируют приступить к заготовке березового сока, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель генерального директора по идеологической работе Брестского государственного производственного лесохозяйственного объединения (ГПЛХО) Илья Шпак.

"Все лесхозы мониторят ситуацию, делают тестовые проколы. Если не будет заморозков, то в ближайшее время в Брестской области начнется сокодвижение. Лесхозы полностью готовы к сезону. Подобраны участки будущих лесосек, приобретены около 100 тыс. мешков для сбора сока", - отметил Илья Шпак.

В прошлом году в регионе заготовили почти 6 тыс. т березового сока. Аналогичные планы и на текущий год, объемы будут зависеть от благосклонности погоды. Населению намечено реализовать примерно 600 т полезного напитка. Приобрести его можно будет на территории лесничеств.

Заготавливать сок будут все 14 лесхозов региона, из них 10 будут поставлять его на перерабатывающие предприятия. Также прорабатываются варианты поставок за рубеж. "Уже есть планы по экспорту. Причем отгружать березовик на экспорт из восьми лесхозов республики будут четыре из Брестской области. В Литву свою продукцию отправят Ганцевичский, Ивацевичский, Лунинецкий и Пинский лесхозы", - рассказал заместитель гендиректора ГПЛХО.

Продолжительность сокодвижения напрямую зависит от погоды. При благоприятных условиях этот период может продлиться от трех до пяти недель. Специалисты обращают внимание, что без разрешения заниматься заготовкой березового сока запрещено. Согласно ч.1 ст.15.26 КоАП нарушение установленных правил влечет предупреждение или штраф до 20 базовых величин (одна БВ составляет Br27), на индивидуального предпринимателя - до 100, юридическое лицо - до 500.

В Брестской области в 2019 году сезон заготовки березового сока начался в середине марта.-0-