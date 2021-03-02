Лесхозы Брестской области за 2020 год увеличили на треть объемы выручки

2 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Лесхозы Брестской области в 2020 году увеличили объемы выручки на треть по сравнению с 2019-м. Об этом сообщил сегодня генеральный директор Брестского государственного производственного лесохозяйственного объединения (ГПЛХО) Алексей Прокопов на итоговой коллегии ведомства, передает корреспондент БЕЛТА.

"Прошлый год для промышленного производства сложился благополучно. По области выручка составила Br160 млн. По сравнению с 2019 годом ее объем вырос на 32%. На $21 млн отправили продукции за рубеж. На прирост экспорта повлияло проведенное техническое переоснащение. Увеличилась доля пиломатериалов, обработанной древесины. Впервые поставили за рубеж топливные гранулы. Пружанский завод экспортировал 10 тыс. т пеллет", - рассказал Алексей Прокопов.

Лесхозы области ежемесячно на предприятия Беларуси отгружают от 60 до 70 тыс. куб.м древесины. Также сотрудничают с партнерами примерно в 15 странах, в том числе с Литвой, Латвией, Эстонией, Польшей, Германией, Великобританией. В прошлом году начались поставки в Китай.

Алексей Прокопов отметил, что Брестское ГПЛХО провело основную работу по переоснащению производств и запуску новых цехов. "Например, в прошлом году ввели пеллетное производство в Пружанском лесхозе, семь сушильных камер для более углубленной переработки древесины. В этом году продолжим установку сушилок в лесхозах, организуем выпуск погонажных изделий. Планируем построить два пеллетных завода - в Ганцевичском лесхозе и Кобринском опытном", - сказал он.

Общая мощность двух новых производств составит 30 тыс. т пеллет в год. На объектах активно ведутся работы. На заводе в Ганцевичах уже идет монтаж оборудования. Запустить это производство планируется к маю.-0-