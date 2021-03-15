Лесхозы Минской области планируют заготовить 4,6 тыс. т березового сока

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лесхозы Минской области в нынешнем сезоне планируют заготовить 4,6 тыс. т березового сока. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал ведущий инженер Минского государственного производственного лесохозяйственного объединения Владимир Гриневич.

"Сезон заготовки березового сока пока не начался, но рассчитываем, что через неделю в южной части региона приступим к сбору продукта. Этой весной планируем заготовить 4,6 тыс. т березового сока, - рассказал Владимир Гриневич. - По традиции продукт пойдет на реализацию населению и отправится на различные предприятия, среди которых столбцовский филиал ЗАО "Минский завод безалкогольных напитков", ОАО "Городейский сахарный завод", ОАО "Гамма вкуса". Вопрос с экспортом решается".

Цена за литр сока варьируется в зависимости от места приобретения продукта. В лесничествах и районных городах его стоимость будет стартовать от 20 копеек, а в Минске составит 44 копейки. "Березовый сок пользуется большой популярностью среди населения. Раскупают быстро. Особенно на территории Минского лесхоза по ул. Багратиона, 70, где обычно занимаются реализацией продукта. Столичным жителям советую предварительно оставлять заявки по телефону на его приобретение", - отметил ведущий инженер.

Места для самостоятельного сбора березового сока следует уточнять в лесничествах. Незаконная подсочка влечет за собой штраф.

Березовый сок в Минской области в прошлом году начали собирать 4 марта.-0-